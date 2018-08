PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 9% r: r w lipcu



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 7 785 w lipcu 2018 r., co oznaczało wzrost o 9% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Liczba rejestracji przyczep wzrosła o 5,8% r/r do 5 831 szt., zaś naczep wzrosła o 19,7% do 1 954 szt., podano także.

"W lipcu 2018 r. liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów wyniosła 7 785 szt. to więcej o 9% niż rok wcześniej i jednocześnie rekordowy, lipcowy rezultat od kiedy PZPM monitoruje ich rynek (od 2009r.). Wynik całej zagregowanej grupy był też wyższy niż w czerwcu (+0,9%) a niższy niż w maju i kwietniu br. kiedy rejestracje wszystkich rodzajów przekraczały po 8 tys. szt. Wśród najliczniejszych - przyczep lekkich odnotowaliśmy wzrost 4,3% r/r do 4 109 szt. W jeszcze wyższym tempie – dwucyfrowym, zwiększyły się rejestracje wśród przyczep ciężarowych (do 870 szt.;+34,3%) i naczep (1 953 szt. ;+19,7%). Liczba rejestracji przyczep specjalnych (94; -1,1%) była stabilna. W grupie przyczep ciężarowych rolniczych lipcowy szczyt sezonu wypadł na niższym poziomie niż w ub.r. (758 szt.; - 8,2%)" - czytamy w komunikacie.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w lipcu br. 2 165 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 21,4% r/r i niższy o 9,3% m/m. Jednocześnie był to najwyższy wynik lipca w tej grupie pojazdów w obserwacjach PZPM od 2009 r., podano także.

Narastająco od początku roku zarejestrowano łącznie 51 676 przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. wynosi 7,1%. Rejestracje przyczep zwiększyły się o 4,8% a naczep o 13,7%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 16 158 szt. i wzrost 15,4% w skali roku, czytamy dalej.

W rankingu marek - w grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t - od stycznia do lipca br. na pierwszym miejscu niezachwianie jest Schmitz Cargobull, który wydał 3 696 szt., więcej o 18,6% pojazdów niż w takim samym czasie w 2017 r. Na drugim miejscu jest Krone ( (2 778 szt.) - ze stratą 53 szt. w skali roku (-1,9%). Na trzeciej pozycji jest również niezagrożony - Wielton. Wydał 2 308 nowe pojazdy, więcej o 2,9% r/r.

(ISBnews)