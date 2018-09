Aplisens kupuje spółkę Czah-Pomiar za łacznie max. 9,2 mln zł



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Aplisens zawarł umowę, na podstawie której nabywa 100% udziałów spółki Czah-Pomiar od osoby fizycznej - jedynego dotychczasowego wspólnika tej spółki za max. 9,2 mln zł, podała spółka.

"Na cenę za udziały składa się kwota pierwszej raty w wysokości 7,7 mln zł oraz kwota drugiej raty, której wysokość uzależniona będzie od sprzedaży zrealizowanej przez Czah-Pomiar w 2018 roku do jednego z głównych jej odbiorców i wyniesie od 0 zł do 1,5 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Od dnia podpisania przedmiotowej umowy wspólnik oraz były prezes Czah-Pomiar zobowiązali się ani osobiście, ani za pośrednictwem osób trzecich nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz Czah-Pomiar, podano także.

Czah-Pomiar jest producentem czujników do pomiaru temperatury. Średnioroczne przychody ze sprzedaży Czah-Pomiar za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł 0,8 mln zł. W pierwszym półroczu 2018 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,8 mln zł, a rentowność zysku netto wyniosła 10%. Sprzedaż Czah-Pomiar adresowana jest w zdecydowanej większości do segmentu rynku nie obsługiwanego dotychczas przez Grupę Aplisens, wskazano w informacji.

"Przejęcie Czah-Pomiar stanowi element realizacji strategii grupy kapitałowej Aplisens w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego" - czytamy dalej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)