Ruch: Współpraca z Agorą będzie kontynuowana wg umów krótkoterminowych



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Współpraca między Ruch, a Agora będzie kontynuowana na podstawie umów krótkoterminowych, podał dystrybutor.

"Współpraca między Ruch, a Agora będzie kontynuowana na podstawie umów krótkoterminowych. Oznacza to, że wydawca zapewni nadział gazet do punktów sprzedaży Ruch tak, aby zabezpieczyć dostępność tytułów dla klientów" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu Agora postanowiła odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy z Ruchem. Zarząd zdecydował się na ten krok w związku z problemem z zadłużeniem Ruchu wobec spółki.

Ruch jest ogólnopolskim operatorem sieci dystrybucji. Dysponuje 2,5 tys. punktów sprzedaży i 7,5 tys. punktów partnerskich.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)