Jak tłumaczy, w Polsce stawia się na rozwiązania europejskie. – Bierze się to z tego, że istotne znaczenie w dzisiejszych gospodarkach mają duże sektory, które są kapitałochłonne i które determinują to, co określa się w ramach bezpieczeństwa państwa, np.: w kwestiach energetycznych. Trudno wyobrazić sobie, że w coś takiego jest w stanie wejść polski kapitał prywatny – mówi Socha.

Ekspert negatywnie ocenia decyzję rządu PiS z 2016 roku o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. – Szkoda, że tak się stało. Moim zdaniem to ograniczenie i obniżenie efektywności nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa – tłumaczy wiceprezes i partner w PwC.

Socha skomentował też plan połączenia Orlenu z Lotosem. - Jest miejsce na to, żeby te spółki wytworzyły synergię i razem działały – ocenił były minister skarbu.