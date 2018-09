P.A. Nova spodziewa się 'bliżej 120 mln zł' przychodów segm. budowlanego w 2018



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - P.A. Nova zakłada, że w tym roku wypracuje ok. 120 mln zł przychodów w segmencie budowlanym, poinformował wiceprezes Tomasz Janik. Ze względu na wysoką bazę, wynikającą z realizacji w ub.r. dużego kontraktu dla IKEA, będzie to mniej w ujęciu r/r.

"Przychody z produkcji budowlanej są niższe o ok. 2 mln zł [r/r, w I półr. 2018], ale w skali 66 mln zł to nie jest duży spadek. To jest spowodowane tym, że w zeszłym roku realizowaliśmy jeden z naszych największych zewnętrznych kontraktów, z IKEA, który miał duży wpływ na przychody. W tym roku kontraktu o tak dużej skali nie realizujemy. Są mniejsze kontrakty, których jest więcej, ale nie generują tak istotnych przychodów. W związku z tym, jeżeli spojrzeć na wyniki na koniec roku, jeżeli chodzi o przychody, to zakładamy, że będą nieco niższe niż w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku w osiągnęliśmy w segmencie budowanym ok. 140 mln zł, w tym roku zakładamy, że to będzie kwota bliższa 120 mln zł" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

W I poł. 2018 r. P.A. Nova miała 39 mln zł przychodów z najmu nieruchomości (rok wcześniej 36,2 mln zł), 64,2 mln zł ze sprzedaży usług budowlanych, deweloperskich i projektowych (vs 66,8 mln zł) oraz 2,8 mln zł ze sprzedaży działu informatycznego (vs 3 mln zł).

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który w połowie 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)