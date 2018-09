Ultimate Games ustaliło premierę gry 'Pro Fishing' na PC na 30 listopada



Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Ultimate Games ustaliło datę premiery gry "Pro Fishing" w wersji PC na 30 listopada 2018 r., podała spółka. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany daty premiery gry.

"Gra zostanie wydana w formule 'Free to play', co oznacza, że podstawowa wersja gry będzie do pobrania za darmo w sklepie Steam, a monetyzacja gry opiera się głównie na mikropłatnościach zaszytych w grze (wirtualna moneta, zakupy w sklepie etc.). W dniu premiery do sprzedaży trafią dodatkowo 3 płatne dodatki do gry zawierające sprzęt wędkarski tzw. DLC w cenach od 5 do 15 USD tj. 'Starter Pack', 'Pro Fishing Pack' oraz 'Sakura Pack'. Ostatni z DLC będzie zawierał licencjonowany sprzęt wędkarski firmy Sakura" - czytamy w komunikacie.

Obecnie trwają zapisy na beta-testy gry, które wystartują pod koniec września br. Zapisy cieszą się sporym zainteresowaniem graczy - obecnie do spółki wpłynęło ok. 2 500 kandydatur na beta-testerów. Beta-testy mają na celu uzyskanie opinii graczy i wskazanie błędów (bugów) wymagających poprawy w grze przed jej wydaniem, podano również.

"W ocenie zarządu data 30.11.2018 r. jest optymalnym terminem na wydanie gry, bowiem na koniec października w sklepie Steam jest organizowana wyprzedaż tzw. Halloween Sale, więc wydanie gry w okresie wyprzedaży (lub bezpośrednio przed lub w krótkim czasie po wyprzedaży) mogłoby negatywnie wpłynąć na jej wyniki sprzedażowe" - czytamy dalej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

