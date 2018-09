Źródło: PAP

Zarzuty Komisji Europejskiej wobec ustawy o Sądzie Najwyższym należy uznać za bezzasadne - wynika z dokumentu przekazanego w piątek przez Polskę do KE, który widziała PAP. Jest to odpowiedź strony polskiej do KE w ramach procedury naruszenia prawa dot. ustawy o SN.