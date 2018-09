"Porządkowanie systemu podatkowego, upraszczanie go, to najważniejsze filary, to co chcielibyśmy robić w ramach polityki gospodarczej. Obok uszczelniania systemu podatkowego pracujemy również nad tym, żeby redukować lukę VAT-owską, w tej chwili pochylamy się też nad luką CIT-owską, tam widzimy przestrzeń” – powiedziała Czerwinska.

"Polityka gospodarcza rządu to nie festiwal ulg podatkowych, to praca nad systemem, który będzie transparenty i taki, z którym przedsiębiorca będzie w stanie sobie poradzić” – dodała.

