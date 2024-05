Wszyscy zgromadźmy się przy Biało-Czerwonej - zaapelował w Dniu Flagi RP prezydent Andrzej Duda. Premier Donald Tusk podkreślił, że "kto ma biało-czerwone serce, ten białej flagi nigdy nie wywiesi". Szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznaczył, że polska flaga to "symbol dumnego narodu z dumną historią".

Reklama

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego

"Jesteśmy dumni z naszej historii, a tym, co łączy wszystkie pokolenia Polaków, są nasze narodowe symbole" - podkreślił prezydent Andrzej Duda we wpisie na platformie X. "W tych majowych, świątecznych dniach, wszyscy zgromadźmy się przy Biało–Czerwonej!" - zaapelował.

Reklama

"Kto ma biało-czerwone serce, ten białej flagi nigdy nie wywiesi" - napisał z kolei premier Donald Tusk. Kancelaria Premiera, odnosząc się do przypadającego również w czwartek Dnia Polonii i Polaków za Granicą, podkreśliła, że święto to jest wyrazem uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc w najtrudniejszych momentach.

Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą złożył także w nagraniu na platformie X minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Szef MS podkreślił, że poza granicami naszego kraju mieszka blisko 20 milionów osób, "które mają Polskę głęboko w sercu". Minister podziękował za "zaangażowanie w proces demokratyczny w Polsce". "Dzięki państwa masowemu, wyjątkowemu udziałowi w wyborach parlamentarnych w 2023 roku mogliśmy poczuć, jak ważne jest wsparcie demokratycznej wspólnoty Polaków i Polonii żyjących na całym świecie dla procesu przemian w Polsce” - zaznaczył.

"Obiecuję państwu, że dołożę wszelkich starań, by zrealizować wszystkie postulaty, które były przedstawiane w czasie kampanii wyborczej. Nie zapomnieliśmy o tych postulatach. Staramy się, by je wszystkie zrealizować" - podkreślił Bodnar.

Sztab Generalny Wojska Polskiego przypomniał we wpisie na platformie X, że Flaga Rzeczypospolitej Polskiej to - obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego - najważniejszy symbol naszego państwa. "Dziś z radością obchodzimy jej święto, dając świadectwo dumy z własnego kraju i przywiązania do jego symboli narodowych" - czytamy.

"Niech biało-czerwona zawsze budzi w nas szacunek do historii i tradycji"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że flaga Polski to "symbol dumnego narodu z dumną historią i dumną przyszłością". "Gdy patrzę na biało-czerwoną flagę przed oczami mam: heroizm, patriotyzm, historię. Ale również: przyszłość, nadzieję, rozwój" - napisał Kierwiński na portalu X.

"Niech biało-czerwona zawsze budzi w nas szacunek do historii i tradycji, a także inspiruje do działania na rzecz dobra wspólnego!" - zaapelowało Ministerstwo Sprawiedliwości, również na portalu X. Resort podkreślił, że flaga państwowa to symbol jedności, dumy i niepodległości naszej ojczyzny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwagę, że biały kolor na polskiej fladze symbolizuje czystość, a czerwień - odwagę i męstwo. Odnosząc się do Dnia Polonii i Polaków za Granicą, MEN przypomniało, że Polonia i Polacy za granicą "plasują się na 6. miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego".

"Jesteśmy dumni z Polski, a nasza flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach!" - podkreślił na portalu X szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, składając życzenia z tej okazji, napisał, że Stany Zjednoczone doceniają wieloletni wkład Polaków za granicą w kultywowanie polskich tradycji i wartości. Dodał, że dla niego - jako Amerykanina z polskimi korzeniami - "szczególnie ważna podczas dorastania była nauka o Ojczyźnie (...) ojca oraz sile jedności narodu polskiego".

Autor: Adrian Kowarzyk