Szef klubu PO powiedział PAP w poniedziałek rano, że Schetyna spotka się z Merkel w Berlinie w godzinach południowych. Celem spotkania jest - jak mówił Neumann - pokazanie, że Polska chce być ważną częścią i ważnym graczem w UE i "nie chce być na marginesie tak, jak proponuje obecna władza".

"Te nasze główne cele, które są do załatwienia to nieobcinanie Polsce funduszy z nowej perspektywy, a taka groźba istnieje przecież cały czas, a wręcz szukanie takiego rozwiązania, żeby one były na poziomie ostatniej perspektywy finansowej, a nie obcięte o 25 proc" - podkreślił Neumann.

Polityk poinformował, że Angeli Merkel zostanie również przekazane stanowisko ws. Nord Stream 2. "Nie ma naszej akceptacji i zgody na ten projekt, bo uważamy, że łamie on solidarność energetyczną Europy i Niemcy nie powinny w niego się angażować" - podkreślił.

Ponadto, jak mówił Neumann, podczas rozmowy z kanclerz Niemiec przekazane zostanie, że Polsce zależy na integracji Unii. "Chcemy wspólnie budować silną UE, bo tylko silna Unia daje możliwość silnej konkurencji z takimi krajami, jak Chiny, Indie, Rosja, czy USA" - ocenił.