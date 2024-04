To zupełnie inny kraj, do czego członkostwo w UE walnie się przyczyniło. Swoboda przepływu towarów i usług pozwoliła na gwałtowny wzrost eksportu, a wolność przepływu kapitału tylko to wzmocniła (bezpośrednich inwestycji zagranicznych na infografice nie pokazujemy, ale dość powiedzieć, że na koniec 2003 r. ich ogólna kwota wynosiła 44 mld euro, a 20 lat później było to 1,2 bln euro). Swoje zrobiły też transfery z UE, które od czasu wejścia Polski do Wspólnoty wyniosły 250 mld euro (ta granica została przekroczona wraz z przelewem pierwszej transzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy). Nie wszystkie trendy da się jednoznacznie ocenić.

