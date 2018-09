W popularnym programie "GPS" Fareeda Zakarii Poroszenko podkreślił, że w 2013 roku odsetek Ukraińców popierających członkostwo kraju w NATO wynosił 16 procent, podczas gdy obecnie utrzymuje się na poziomie ponad 54 procent; z kolei jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, odsetek ten - jak mówił - wzrósł w tym czasie z 33 do 74 procent.

"Kto za tym stoi? Putin - powiedział. - A więc dziękuję, panie Putin, że sprawił pan, iż mój kraj jest dużo bardziej europejski dużo bardziej gotowy do obrony europejskich i transatlantyckich wartości". "Jesteśmy całkowicie przekonani, że nie powrócimy do imperium rosyjskiego" - zapewnił Poroszenko.

Zapytany o wysuwane wobec niego zarzuty korupcyjne ukraiński prezydent powiedział, że jego "najważniejszym priorytetem było stworzenie całkowicie niezależnej - od parlamentu, rządu i prezydenta - skutecznej infrastruktury antykorupcyjnej". Podkreślił, że takie instytucje dziś już istnieją i są "zdecydowanie niezależne od prezydenta". Stanowczo zaprzeczył również, by wykorzystywał instytucje antykorupcyjne do swoich celów politycznych.

Jednocześnie Poroszenko powiedział, że nie jest "usatysfakcjonowany" wynikami pracy agencji antykorupcyjnych. "Chciałbym, żeby więcej skorumpowanych ludzi trafiło do więzienia" - podkreślił, zastrzegając jednak, że nie ma żadnych wątpliwości co do niezależności instytucji antykorupcyjnych. "Jest zdecydowanie lepiej niż dwa, trzy czy cztery lata temu" - zapewnił szef państwa. Zaznaczył też, że w ciągu czterech lat jego rządów dochody budżetu Ukrainy wzrosły ponad dwukrotnie, głównie dzięki walce z korupcją.

Poroszenko w tym kontekście mówił też o trwającym procesie tworzenia niezależnego sądu antykorupcyjnego oraz przypomniał, że obecnie trwa konkurs, w wyniku którego mają zostać wyłonieni jego sędziowie. Ustawa o sądzie antykorupcyjnym została przyjęta przez parlament w Kijowie w czerwcu i przewiduje powołanie sądu w ciągu 12 miesięcy od wejścia dokumentu w życie. Poroszenko powiedział w CNN, że liczy, iż organ ten powstanie do marca przyszłego roku.

Poroszenko: Nie będzie siłowego rozwiązania konfliktu w Donbasie