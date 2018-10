"Polska stała się pierwszym od blisko dekady państwem, które dołączyło do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata wychodząc ze statusu gospodarki wschodzącej" - wskazuje szef rządu w artykule opublikowanym w dziale opinii, odnosząc się do wrześniowej decyzji agencji indeksowej FTSE Russell. Morawiecki uwydatnia, że Polska dokonała tego jako pierwsze państwo w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Wyróżnienie jest owocem długiego wysiłku, by zbudować dobrze prosperującą rynkową gospodarkę na ruinach komunistycznego systemu, który pomogła obalić Solidarność w 1989 roku" - twierdzi premier. Podkreśla dalej, że obecnie gospodarka oraz rynki finansowe Polski "spełniają najwyższe standardy uczciwości, transparentności oraz starannych regulacji wymaganych przez międzynarodowych inwestorów".

Morawiecki przypomina, że PKB per capita w 1989 roku wynosił w Polsce 1,8 tys. USD, a teraz - 16 tys. USD. "Polska to największa gospodarka w byłym bloku sowieckim oraz siódma największa w UE" - odnotowuje.

"Podczas gdy wielu powiodło się, inni pozostawali w tyle. Zbyt często koneksje, a nie ciężka praca zapewniały sukces. W 2015 roku moja partia stała się pierwszą, która od czasu upadku komunizmu uzyskała zdecydowaną większość parlamentarną. Wygraliśmy wybory, obiecując walkę z korupcją i dążenie do inkluzyjnej strategii rozwoju. (...)" - pisze Morawiecki.

W ocenie polskiego premiera, od 2015 roku poprawiono ściągalność podatków i system fiskalny.

"Pokazaliśmy, że pomoc tym, co mieli najmniej szczęścia, nie jest sprzeczna ze wzrostem (gospodarczym): polska gospodarka rozwinęła się o ponad 10 proc. w ciągu ostatniego 2,5 roku - najwięcej wśród największych 10 gospodarek UE. Równocześnie deficyt budżetowy spadł do rekordowo niskiego poziomu 1,7 proc. PKB z 7 proc. w 2010 roku. Osiągnęliśmy to podczas obniżania stawek podatkowych dla małych firm" - tłumaczy premier.

Wskazuje dalej na zwiększone wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT o 26 proc. w dwa lata. "Dzięki szybszemu egzekwowaniu prawa i innowacyjnym narzędziom cyfrowym zahamowaliśmy szerzące się oszustwa podatkowe i uchylanie się od ich płacenia (...)" - pisze. "Ścigaliśmy ponadnarodowe gangi, które systematycznie składały fałszywe faktury za zwrot podatku VAT, czasami przy przyzwoleniu skorumpowanych urzędników. Co równie ważne, wprowadziliśmy system podatkowy, który zapewnia zachęty do inwestycji, badań i rozwoju, szczególnie dla małych i średnich firm" - dodaje Morawiecki.

Premier utrzymuje również, że jego rząd "zwiększył wsparcie dla polskich rodzin" oraz "wydaje więcej na edukację zawodową". Zaznacza, że przywiązuje dużą wagę do "rozwoju pomijanych obszarów wiejskich".

