„Wittenberg rozmawia o technologiach" to nowy projekt „Dziennika Gazety Prawnej”. To format dla tych, którzy nie siedzą na co dzień w branży nowych technologii, a chcieliby wiedzieć, jak na ich życie mogą wpływać projekty inżynierów IT. Nowe odcinki będą dostępne co piątek w serwisach Gazetaprawna.pl, Forsal.pl oraz na YouTube.

Czy należy obawiać się PLLuM?

W dzisiejszych czasach technologia mocno przecina się z twórczością artystyczną. Odkąd powstał ChatGPT, redaktorzy i redaktorki skarżą się, że liczba propozycji wydawniczych znacząco się zwiększyła, co nie idzie w parze z ich jakością.

Jest to problem o tyle w mniejszym stopniu dotyczący Polski, że ChatGPT dość średnio radzi sobie z polszczyzną i raczej nie mógłby stawać w szranki z osobami tworzącymi w tym języku, jeśli zastosowanym kryterium byłaby literacka jakość tekstu. Jednak to się może szybko zmienić - na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji powstaje polski model PLLuM. Pierwsza jego wersja ma być skończona w grudniu 2024, wówczas zostanie też udsotępniony projekt wirtualnego asystenta, który będzie go wykorzystywać. PLLuM ma kosztować niecałe 20 mln zł. Wspólnie buduje go Politechnika Wrocławska, NASK, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki i Instytut Slawistyki PAN.

O tym projekcie oraz o wpływie rewolucji technologicznej na to, co, kto i jak pisze, słuchaj więcej w podkaście „Wittenberg rozmawia o technologiach".