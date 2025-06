SpaceX odwołuje start misji Ax-4. Jaki powód?

"Rezygnujemy z jutrzejszego startu Falcon 9 misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, by dać dodatkowy czas dla zespołów SpaceX, by naprawiły wyciek LOx zidentyfikowany podczas inspekcji po próbie statycznej boostera" - napisała firma w komunikacie na platformie X. Zapowiedziała, że nowy termin startu zostanie podany po wykonaniu koniecznych napraw.

Start misji z udziałem Polaka znów opóźniony. To już czwarta zmiana terminu

Start misji z Kennedy Space Center na Florydzie został tym samym przełożony po raz czwarty; rakieta miała wznieść się w powietrze w środę o 14 czasu polskiego, a pierwotną datą miał być 29 maja.

Rakieta z Polakiem na pokładzie nie wystartowała

O wycieku ciekłego tlenu - służącego do utleniania paliwa rakietowego - z pierwszego stopnia Falcona 9 wiceprezes SpaceX William Gerstenmaier informował już w poniedziałek podczas konferencji prasowej. Wówczas zapewniał jednak, że pracownicy firmy szybko uporają się z naprawą. Jak mówiła we wtorek kierowniczka polskiej misji IGNIS dr Aleksandra Bukała, SpaceX przekazywał, że problemy techniczne zostały rozwiązane. Nie jest dotąd jasne, z czego wynika dodatkowe opóźnienie. Dla boostera Falcona - części rakiety, która może być wielokrotnie używana - ma być to drugi lot.

Czym spowodowane były wcześniejsze opóźnienia lotu?

Wcześniejsze opóźnienia lotu były powodowane pogodą i zbyt wysoką siłą wiatrów w górnych częściach atmosfery w korytarzu lotu rakiety. Prognozy te poprawiały się, a we wtorek raport służb pogodowych Sił Kosmicznych USA mówił o 15-proc. ryzyku zaistnienia warunków zagrażających startowi. Ten sam raport na czwartek mówi o 25-proc. ryzyku, głównie ze względu na opady deszczu i zachmurzenie. Podobne warunki mają obowiązywać w piątek.

Jak mówiła Bukała, misja ma obecnie wszelkie zgody na start do 15 czerwca, lecz według zapowiedzi przedstawicieli NASA z poniedziałku, w praktyce okno startu obowiązuje do końca miesiąca.

Skład załogi misji AX-4

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) – specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) – specjalista.

Polska misja IGNIS poleci na ISS w ramach czwartej załogowej wyprawy Axiom Space

To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), a na ISS zabrane zostanie 13 eksperymentów i technologii polskich naukowców i firm.

Z Przylądka Canaveral Oskar Górzyński (PAP)