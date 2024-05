"Dane z nowego, czwartego już raportu Microsoft Work Trend Index wskazują jednoznacznie, że AI przekształca nie tylko sposób wykonywania pracy, ale rynek pracy w ogóle. Aż 61 proc. pracowników w Polsce używa generatywnej sztucznej inteligencji na co dzień. Blisko 70 proc. liderów uważa, że ich firma musi wdrożyć sztuczną inteligencję, aby pozostać konkurencyjną, a użytkownicy AI w Polsce są aż o 149 proc. bardziej skłonni do eksperymentowania z różnymi sposobami korzystania ze sztucznej inteligencji. Od teraz, dzięki dostępności języka polskiego w takich usługach, jak Copilot dla M365, mogą to robić także w języku ojczystym" - czytamy w komunikacie.

"Przyszłość pracy to nie tylko nowe technologie, ale przede wszystkim ludzie i ich kompetencje"

"Przyszłość pracy to nie tylko nowe technologie, ale przede wszystkim ludzie i ich kompetencje. W erze AI konieczne jest ciągłe rozwijanie umiejętności, które pozwolą nam wykorzystać pełen potencjał narzędzi, jakie oferuje nam cyfrowa transformacja. Copilot dla Microsoft 365 to nie tylko wsparcie w codziennych zadaniach, ale również platforma do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności" - powiedziała dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoft Dominika Bettman, cytowana w komunikacie.

Dodała, że rola przywództwa w tej zmianie jest kluczowa i liderzy muszą być gotowi nie tylko prowadzić swoje zespoły przez technologiczne innowacje, ale również inspirować do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaufaniu i ciągłym uczeniu się, co pozwoli na skuteczne adaptowanie się do zmieniającego się świata pracy i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą era AI.

"Ponad połowa liderów firm w Polsce twierdzi, że nie zatrudniłaby osoby bez umiejętności AI (vs. 66 proc. liderów globalnie). Aż 55 proc. z nich twierdzi, że wolałoby zatrudnić mniej doświadczonego kandydata z umiejętnościami AI niż bardziej doświadczonego kandydata bez takich kwalifikacji" - czytamy dalej.

Copilot bardzo wszechstronny

Dane z raportu Work Trend Index wskazują, że pracownicy w Polsce są o 20 proc. bardziej skłonni do odbycia szkolenia, zwłaszcza w zakresie konkretnego scenariusza zastosowania AI.

"Użytkownicy M365 mogą korzystać z szeregu funkcjonalności, jaką jest Copilot dla M365 dzięki czemu wyraźnie skracają czas wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności. W Microsoft Teams, Copilot dla Microsoft 365 ułatwia prowadzenie spotkań, podsumowuje kluczowe punkty dyskusji, przypisując następnie akcje do właściwych osób, dzięki czemu każdy uczestnik wie, jakie są oczekiwane od niego działania. W PowerPoint przygotowuje na bazie danych efektowne slajdy, w Outlook redaguje wiadomość e-mail czy streszcza komunikacje z wybraną osobą, a w Wordzie generuje tekst, który jest dopasowany do oczekiwań i potrzeb użytkownika" - wymieniono także w materiale.

Raport przygotowany we współpracy z LinkedIn obejmuje wnioski zebrane łączenie wśród 31 000 ankietowanych osób w 31 krajach.