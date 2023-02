To było do przewidzenia, choć mimo wszystko nadal zdumiewa. Minęło kilka miesięcy, odkąd ChatGPT został udostępniony szerokiemu gronu odbiorców, a już rzesze osób aspirujących do miana pisarzy podsyłają redakcjom opowiadania stworzone przez to narzędzie. Na swojej stronie internetowej narzeka na ten trend wydawca Neil Clarke.