"Komitet Centralny (Komunistycznej Partii Wietnamu) jednogłośnie zaproponował, by Zgromadzenie Narodowe (parlament - PAP) przeprowadził głosowanie nad nominacją towarzysza Nguyena Phu Tronga (...) na prezydenta" - głosi rządowy komunikat. Nie było kontrkandydatów.

Jak zauważa agencja Reutera, zatwierdzenie polityka na urząd prezydencki w parlamencie uważane jest za formalność. Zgromadzenie Parlamentarne zbiera się na posiedzenie jeszcze w październiku.

Władza w Wietnamie nie spoczywa w rękach jednej osoby, lecz jest jest sprawowana przez cztery osoby: prezydenta, premiera, sekretarza generalnego partii komunistycznej i przewodniczącego parlamentu.

Jeśli kandydatura Tronga zostanie zatwierdzona, będzie on pierwszym krajowym przywódcą piastującym dwa kluczowe urzędy w państwie od czasów Ho Chi Minha - podkreśla Reuters.

74-letni Trong stał na czele walki z korupcją, która doprowadziła do procesów wysokich rangą urzędników państwowych i przedstawiciela wpływowego biura politycznego w związku z oskarżeniami o niegospodarność i malwersacje. W 2016 roku to on zwycięsko wyszedł z walki o wpływy z byłym premierem Nguyenem Tan Dungiem.

Choć stanowisko prezydenta ma w Wietnamie charakter przede wszystkim ceremonialny, zatwierdzenie Tronga umocni jego wpływy w państwie, co - zdaniem części komentatorów cytowanych przez Reutera - może spotkać się ze sceptycznym przyjęciem wśród wielu członków partii.

Poprzedni prezydent Wietnamu Tran Dai Quang, który należał do konserwatywnego skrzydła partii komunistycznej, zmarł 21 września w wieku 61 lat z powodu bliżej niesprecyzowanej poważnej choroby.