O potrzebie obrony polskiej suwerenności i odradzającym się rosyjskim imperializmie mówił prezydent Andrzej Duda w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wśród wyzwań wymienił budowę silnej armii i wielkie inwestycje transportowe, w tym lotnisko, które byłoby "centrum logistyczno-transportowym".

O twardości ducha Polaków

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy poprzedziło odczytanie preambuły do konstytucji, salwa honorowa oraz odśpiewanie pieśni "Witaj, majowa jutrzenko". Oprócz przedstawicieli władz na placu Zamkowym zgromadzili się też mieszkańcy Warszawy i turyści, z których część miała ze sobą biało-czerwone flagi.

Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu wielokrotnie nawiązywał do kwestii historycznych, wskazując m.in., że Polska zawsze była częścią Zachodu - niezależnie od tego, co się działo, "była na mapie, czy nie". Jak mówił, mimo propagowania "ruskiego miru", ten nigdy się tu nie zakorzenił dzięki - jak podkreślił - "twardości ducha Polaków" i "najgłębiej zakorzenionej (...) tradycji chrześcijańskiej". Duda wymienił wydarzenia historyczne, z których nasz kraj może być dumny - począwszy od chrztu Polski, a skończywszy na obaleniu komunizmu.

Prezydent zwrócił przy tym uwagę, że obecnie polskie miejscowości niejednokrotnie wyglądają "cudownie, jak z obrazka", jak "z najlepszych, najpiękniejszych europejskich krajobrazów tej zamożnej, od stuleci bogatej zachodniej Europy", a dzieje się tak m.in. dzięki obecności w Unii Europejskiej.

Jego zdaniem Polska z każdym dniem wygląda coraz lepiej, także dzięki codziennej pracy Polaków, "mądrości polskich polityków" oraz poprzednim pokoleniom - "poczynając od tego, które ostatecznie zwyciężyło w 1989 r. w pokojowej rewolucji Solidarności, która przewróciła żelazną kurtynę, obaliła mur berliński, pokonała komunizm".

Nawiązując m.in. do zagrożenia ze strony Rosji, prezydent podkreślił, że obecnie najważniejszym obowiązkiem jest to, by "za wszelką cenę bronić polskiej suwerenności i polskiej niepodległości". Jego zdaniem odradzający się rosyjski imperializm to jeden z "najniebezpieczniejszych potworów", jakie dla nas istnieją. "Żarłoczny potwór, smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał, dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński, ich ziemie i ich państwo" - mówił Duda.

Nasze obowiązki to umacnianie i modernizowanie armii

Prezydent podkreślił, że wierzy, iż Polska będzie uczestniczyła w odbudowie wolnej Ukrainy, która w przyszłości będzie naszym "dobrze rozwijającym się sąsiadem".

Zaznaczył jednocześnie, że nasze obowiązki "tu i teraz w Polsce" to "umacnianie, modernizowanie naszej armii (...) budowanie bezpieczeństwa". "Musimy dzisiaj nadal budować polską armię - jako armię nowoczesną, jako armię silną, armię, która potencjalnie będzie w stanie zatrzymać każdego napastnika i dlatego nikt nie odważy się nas zaatakować. To jest najważniejsze zadanie - byśmy mieli taką armię, która nie będzie musiała się bronić" - podkreślił.

Prezydent mówił również o innych aspektach rozwoju państwa, wskazując, że Polska potrzebuje modernizacji energetyki, a elektrownie atomowe są nam niezbędne. Zdaniem Andrzej Dudy konieczna jest również realizacja "wielkich inwestycji transportowych, handlowych, dla wielu z nas także i turystycznych". "Po to, byśmy mogli podróżować z Polski na cały świat, by nie trzeba było lecieć do Frankfurtu, czy do Londynu, czy do Paryża, czy do Amsterdamu" - dodawał.

"Chcemy polecieć z Polski, chcemy polecieć z naszego lotniska, które zarazem będzie wielkim hubem gospodarczym, wielkim, tętniącym życiem centrum transportu nie tylko polskiego, światowego" - mówił Duda. Jak wskazywał, takie "serce transportowe państwa" jest dzisiaj "ogromnie potrzebne", co "absolutnie nie zaprzecza rozwojowi portów regionalnych, portów lokalnych".

Uroczystości na placu Zamkowym były częścią odbywających się w całej Polsce obchodów Święta Narodowego 3 Maja. W tym roku mija 223. rocznica uchwalenia ustawy zasadniczej, która była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie oraz drugą na świecie (po amerykańskiej). Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 r. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 r.

