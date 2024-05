20 lat Polski w UE

1 maja przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po południu prezydent Duda złożył wizytę w Poznaniu.

Reklama

W wystąpieniu przed katedrą na Ostrowie Tumskim prezydent oświadczył, że jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej, wielkiej wspólnoty, ale jesteśmy też Polakami. "Żyjącymi w Polsce, w naszym państwie - suwerennym i niepodległym, o którą to niepodległość i suwerenność przez pokolenia walczyliśmy, która jest bardzo ważna i która musi zostać zachowana" - powiedział prezydent, dodając, że suwerenność gwarantowała nam zawsze możliwość niezakłóconego i spokojnego rozwoju.

Podkreślił, że dlatego tak ważne jest zachowanie naszej niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa. "Nie ma dzisiaj ważniejszych zadań dla polskich władz na to co za nami, na to co dzisiaj i na to co przed nami: suwerenność, niepodległość i bezpieczeństwo. To są trzy najważniejsze elementy, do których jeżeli dodamy rozwój (...) to będziemy nie tylko nadal częścią wielkiej europejskiej rodziny, ale będziemy także dobrze prosperującym, zamożnym państwem i narodem" - powiedział.

Reklama

Prezydent Duda, nawiązując do rocznicy obecności Polski w UE, dziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Polski "przez ostatnie 35 lat, ale zwłaszcza przez ostatnie 20, kiedy jesteśmy częścią UE i notujemy tak spektakularny rozwój, także dzięki tym środkom, które otrzymujemy z europejskich funduszy spójności".

Zaznaczył jednocześnie, że "potrzebujemy więcej spektakularnych inwestycji, potrzebujemy więcej odwagi, potrzebujemy więcej możliwości rozwoju".

"To każdy widzi, że im więcej mamy infrastruktury, im więcej mamy możliwości komunikacji, im więcej mamy możliwości wyjścia na świat, tym dynamiczniej się rozwijamy. Potrzebujemy umacniania naszej suwerenności (...) w różnych obszarach" - mówił Duda. Wskazał na inwestycje energetyczne, które - jak mówił - trzeba zrealizować, także prowadząc mądrą politykę w UE. Wymienił tu inwestycje w budowę elektrowni atomowych.

Potrzeba budowy CPK

"Ale musimy też budować nowe możliwości rozwoju dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa, dla naszych dzieci, wnuków. Myślę tutaj o oknach na świat, myślę o rozwoju polskich portów, ale też o rozwoju Polski w przemyśle i w transporcie lotniczym. Myślę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym" - powiedział Duda. "Wielkie lotnisko w sercu Europy jest nam potrzebne" - ocenił prezydent.

Zdaniem Dudy CPK jest niezbędne dla zapewnienia Polsce strategicznego bezpieczeństwa.

"Bo będzie to jedyne w Polsce lotnisko, które będzie w stanie przyjąć w tak szybkim tempie, tak istotne siły sojusznicze, które w razie czego będą służyły wsparciu naszej armii w obronie bezpieczeństwa RP. Tego bezpieczeństwa militarnego, tego bezpieczeństwa fizycznego" - mówił.

Ocenił, że "tylko takie wielkie lotnisko będzie w stanie przyjąć w szybkim tempie tak wielką ilość dużych samolotów transportowych, jeśli nie daj Panie Boże zajdzie taka potrzeba". "Mam nadzieję, że nie zajdzie, ale jeżeli będziemy gotowi, to wierzę w to, że nie zajdzie na pewno i dlatego to lotnisko jest nam potrzebne" - ocenił.

"W moim przekonaniu jest to dzisiaj absolutnie fundamentalny element rozwojowy także jeżeli chodzi o naszą przyszłość w UE. Będziemy wschodnim centrum UE, jeśli tę inwestycję zrealizujemy; będziemy sercem tej części Europy, jeżeli tę inwestycję zrealizujemy" - dodał Duda. (PAP)

Autorzy: Rafał Białkowski, Anna Jowsa