Na zamknięciu WIG20 spadł o 1,8 proc. i wyniósł 2.224,1 pkt., WIG zniżkował o 1,5 proc., do 57.515,4 pkt., zaś mWIG40 poszedł w dół o 1,3 proc., do 4.061,6 pkt.

Relatywnie lepiej wypadł sWIG80, który jednak nie zdołał zakończyć sesji powyżej poziomu odniesienia i stracił na zamknięciu 0,5 proc. (11.372,5 pkt.).

Obroty na GPW wyniosły 612 mln zł, z czego 517 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród spółek z WIG20 aż o 10,5 proc. spadł kurs CD Projektu (niespełna 90 mln zł obrotów). Zdaniem analityków, przecena akcji CD Projektu to wynik kumulacji niekorzystnych dla spółki informacji z ostatnich dni.

"Mamy splot niekorzystnych informacji w przypadku CD Projektu: zejście poniżej 5 proc. akcji przez szwedzki fundusz, pojawienie się krótkiej pozycji na akcjach spółki w rejestrze KNF, roszczenie ze strony pana Sapkowskiego" - powiedział PAP Biznes Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

1,2-proc. straciły na wartości akcje PKN Orlen. Koncern podał w poniedziałek w komunikacie, że do płockiej rafinerii PKN Orlen trafi ok. 130 tys. ton surowca z Nigerii, a tankowiec New Vision z ładunkiem z Afryki Zachodniej dotrze do Gdańska w połowie października.

Prawie 5 proc. spadła wycena CCC, natomiast o 1 proc. wzrosła wartość akcji Energi.

Na szerokim rynku lekko zwyżkował kurs Inter Carsu (+0,4 proc.). Skonsolidowane przychody grupy Inter Carsu we wrześniu 2018 roku wyniosły 654,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 10,2 proc. - podała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.705,6 mln zł przychodów, więcej o 15,6 proc. niż rok wcześniej.

Rainbow Tours (-0,6 proc.) ocenia, że czynniki, które spowodowały spadek wyników w drugim kwartale, utrzymywały się także w trzecim i spółka zanotowała wyraźny spadek rentowności. W całym roku Rainbow Tours spodziewa się spadku zysku netto rdr i wzrostu przychodów o 15-17 proc. - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Baszczyński.

Na 1,5-proc. minusie znalazł się kurs Polnordu. W trzecim kwartale 2018 roku grupa Polnord, według danych ważonych udziałem w spółkach zależnych, sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 256 lokali netto. Sprzedaż lokali w trzecim kwartale spadła o 33 proc. w ujęciu rdr.

W momencie zakończenia sesji w Warszawie, negatywne nastroje panowały również na zachodnioeuropejskich parkietach, gdzie dominowały zniżki, a DAX i CAX traciły po ponad 1 proc. Na Wall Street lekkie spadki notowały wszystkie główne indeksy.

