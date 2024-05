Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027, przedstawiony przez rząd, określa kluczowe wskaźniki, które będą determinować wysokość płacy minimalnej w 2025 roku. Według ekspertów, podwyżka będzie jednorazowa, co stanowi zmianę w stosunku do poprzednich lat, gdy podniesienia były dwukrotne.

Zgodnie z analizą Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, możliwe są dwie wartości minimalnego wynagrodzenia na 2025 r.: 4510,90 zł albo 4617,80 zł. Według jego obliczeń, minimalna płaca w 2025 roku powinna wynosić co najmniej 4510,90 zł, co oznacza wzrost o 210,90 zł w porównaniu z obecnymi kwotami. Stawka godzinowa w tym przypadku wyniosłaby co najmniej 29,50 zł. Oznacza to wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. o 5,6 proc. – wskazuje ekspert FPP.

Reklama

Taki scenariusz wchodzi w grę jednak tylko w takim przypadku gdy tegoroczna płaca minimalna wyniesie co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 r., które poznamy dopiero 13 maja. Wówczas najniższa krajowa jest waloryzowana tylko o prognozowaną inflację na 2025 r., czyli 4,1 proc.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »