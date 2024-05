Od czego zacząć?

Polacy szukający pracy w Niemczech nie muszą starać się o specjalne pozwolenie na pracę. Pracodawcy często wymagają jednak znajomości języka niemieckiego, szczególnie na specjalistycznych stanowiskach. Ważne wydaje się też zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych, które mogą pomóc w integracji i budowaniu pozytywnych relacji zawodowych​. Niemcy cenią sobie punktualność, profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy, czytamy w raporcie fintechu Cinkciarz.pl.

Przed podjęciem pracy każdy obcokrajowiec musi jednak dopełnić kilku podstawowych formalności. Chodzi tu przede wszystkim o zameldowanie w urzędzie meldunkowym, wybór klasy podatkowej w urzędzie skarbowym oraz ubezpieczenie zdrowotne. Do dopełnienia tych czynności niezbędne są odpowiednie dokumenty, takie jak dowód osobisty czy umowa najmu mieszkania. Zamieszkanie na stałe w Niemczech oznacza, że podlegać się będzie miejscowym przepisom prawa, sądom oraz krajowej administracji podatkowej.

Kolejną ważną kwestią jest posiadanie konta walutowego, gdyż wynagrodzenie zawsze jest wypłacane w euro.

– Tu intuicyjnym wyborem wydaje się otwarcie niemieckiego rachunku bankowego, ale do codziennych wydatków czy płatności online sprawdzi się również konto walutowe w banku czy fintechu. Chodzi przede wszystkim o tanią wymianę walut online i przelewy międzynarodowe, istotne w przypadku przelewania części zarobków do najbliższych w Polsce – zwracają uwagę eksperci Cinkciarz.pl.

Ile można zarobić w Niemczech?

– Pensje w Niemczech należą do najatrakcyjniejszych w Europie. W 2023 roku średnia miesięczna wypłata bruttowynosiła 4105 euro, co w przeliczeniu na złote wynosi około 17 690 PLN. Dla porównania – średnia krajowa w Polsce w 2023 roku wynosiła 7 155,48 zł (ok. 1 647 EUR), a prognozy na rok 2024 sugerują podobny poziom zarobków – zauważają specjaliści Cinkciarz.pl.

Przykładowe średnie miesięczne zarobki dla wybranych sektorów:

Sektor finansowy: 4500 EUR (ok. 19 395 PLN)

Sektor usług: 3000 EUR (ok.12 929 PLN)

Sektor produkcyjny: 3500 EUR (ok. 15 085 PLN)

Branża technologiczna: 5000 EUR (ok. 21 552 PLN)

Sektor gastronomiczny: 2000 EUR (ok. 8 618 PLN)

Sektor edukacyjny: 3200 EUR (ok. 13 791 PLN)

Sektor farmaceutyczny: 5100 EUR (ok. 21 983 PLN)

Miesięczne dochody w Niemczech mogą się znacząco różnić w zależności od stanowiska (menagerowie mają wyższe pensje), wykształcenia, doświadczenia, lokalizacji firmy i zakresu obowiązków.

Oto przykładowa miesięczna pensja brutto w Niemczech na konkretnych stanowiskach:

Pielęgniarka – od 2500 do 3500 EUR

Inżynier – od 3500 do 5000 EUR

Pracownik budowlany – od 2200 do 2900 EUR

Kucharz – w zależności od doświadczenia, od 1800 do 2500 EUR miesięcznie brutto.

Pracownik biurowy – od 2200 do 3200 EUR miesięcznie brutto.

Polski pracownik może więc liczyć na pokaźną z perspektywy polskich realiów pensję, średni kurs EUR/PLN wynosi bowiem obecnie ok. 4,33 zł.

Ile kosztuje codzienne życie w Niemczech?

Średnie koszty życia w Niemczech mogą się różnić w zależności od regionu. Przykładowe ceny dla typowych wydatków:

Mieszkanie

Koszt wynajmu mieszkania zależy od wielkości, lokalizacji i standardu. W dużych miastach jak Berlin, Monachium czy Hamburg ceny są znacznie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Średnio za małe mieszkanie (ok. 30-50 m kw.) w dużym mieście można zapłacić od 600 do 1000 euro miesięcznie (w przeliczeniu ok. 2600-4400 zł), a w mniejszych miastach od 400 do 700 EUR.

Składka zdrowotna

Ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe. Wysokość miesięcznej składki zależy od dochodu i rodzaju ubezpieczenia (publiczne lub prywatne), ale dla standardowej polisy można zakładać koszty w granicach 150-350 euro miesięcznie (650-1500 PLN).

Żywność

Dla jednej osoby miesięczne koszty zakupów spożywczych mogą oscylować wokół 150-300 euro czyli 650-1500 zł.

Transport

Cena biletów miesięcznych na transport publiczny także różni się w zależności od miasta. Na przykład w Berlinie bilet miesięczny kosztuje ok. 86 euro (nieco ponad 370 PLN), a w Monachium ok. 56 euro za wewnętrzną strefę transportową.

Podobnie jak w Polsce większość tych opłat można zrobić przez Internet. Innym przydatnym rozwiązaniem dla osób pracujących za granicą jest założenie konta z kartą wielowalutową, dzięki czemu można uniknąć dodatkowych opłat i prowizji, typowych dla „plastików” dodawanych do standardowych kont bankowych. Takie karty można na bieżąco doładowywać, utrzymując wydatki w ryzach i chroniąc środki przed ewentualną kradzieżą lub zgubieniem, ale też wypłacać nimi pieniądze z bankomatów, podpowiadają eksperci fintechu Cinkciarz.pl.