Oferty pracy w Niemczech: Ten zawód pozostaje na topie

Reklama

O wyżu nowych ofert pracy zagranicznych pisze Fakt podkreślając, że w ostatnim czasie na największe zainteresowanie mogą liczyć m.in. doświadczeni mechanicy. Jak podaje portal, obecnie średnie zarobki mechanika samochodowego w Niemczech to kwoty rzędu ok. 95 zł za godzinę – czyli ok. 22 euro. Miesięczne widełki płac na tym stanowisku mają wynosić od 10 tys. brutto do 19 tys. brutto. Co istotne, w przypadku części ofert nie ma wymagań odnośnie znajomości języka niemieckiego. Cenne będzie za to doświadczenie i kierunkowe wykształcenie zawodowe.

Agencje pracy specjalizujące się w rynku niemieckim przypominają również, że wysokość pensji zależy od miejsca zatrudnienia. Na najwyższe zarobki mogą liczyć polscy mechanicy zatrudnieni w firmach działających w zachodnich landach. Miesięczny zarobek będzie również uzależniony od wieku pracownika – mniej zarobią najmłodsi mechanicy, którzy nie skończyli jeszcze 25. roku życia. Na wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w firmach, które są objęte tzw. układem zbiorowym pracy.

Reklama

Nie tylko wysokie zarobki. Jakie benefity dla mechanika?

Wysokie zarobki to jeden z kluczowych argumentów za podjęciem pracy mechanika za granicą. Równie ważne mogą okazać się także benefity. W zagranicznych ofertach pracy dla mechanika w Niemczech można spotkać się m.in. z darmowym zakwaterowaniem, dodatkami za nadgodziny i święta, darmowymi posiłkami, płatnym urlopem, dostępem do kursów językowych i specjalistycznych.

Jakie wymagania dla mechanika samochodowego?

Jak przypomina Fakt, zawód mechanika wymaga ukończenia technikum. Opcja alternatywna to szkoła policealna o profilu mechanika samochodowego. W przypadku technikum trzeba liczyć się z pięcioletnim okresem nauki. Jeżeli chodzi o szkołę policealną – umiejętności można już zdobyć po dwuletnim okresie nauki. Jednym z niezbędnych wymagań pracy jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B. Osoba z tym kierunkowym wykształceniem zawodowym może pracować m.in. w specjalizacji mechanika samochodów osobowych, ciężarowych lub maszyn rolniczych. Jak podaje portal praca.pl zawód mechanika wymaga również odpowiedniej kondycji fizycznej. Kandydata do pracy może zdyskwalifikować alergia na substancje chemiczne (oleje, smary), zaburzenia koordynacji ruchowej lub wada wzroku, której nie można skorygować.

Gdzie szukać zagranicznych ofert pracy dla mechanika?

Agencje pracy i portale online z kategorią ofert pracy za granicą to najszybsza metoda na przegląd dostępnych ofert. Przykładowe wyszukiwanie na portalu Jooble – "mechanik samochodowy, praca w Niemczech" – daje aktualnie ok. 1800 rezultatów. Warto jednak zwrócić uwagę na kategorię specjalizacji. Na najlepiej płatną pracę mogą liczyć obecnie mechanicy samochodów ciężarowych i osoby ze specjalizacją elektromechanik samochodowy. Poszukiwani są również pomocnicy mechaników, w tym osoby z wymaganymi umiejętnościami zawodowymi, ale bez znajomości języka niemieckiego. W tym wypadku pomaga koordynator polsko-niemieckojęzyczny. Pojawiają się również oferty dla mechaników w których zamiast języka niemieckiego wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.