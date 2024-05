Wiele osób nie pamięta o tym, że ma odłożone środki na koncie w OFE. W 2014 roku, za czasów PO-PSL, Otwarte Fundusze Emerytalne zostały w dużej części zdemontowane, przez co straciły ponad połowę zgromadzonego kapitału na rzecz ZUS. Po pewnym czasie rząd PiS zapowiadał całkowitą likwidację OFE, jednak nic się w tej sprawie nie wydarzyło. O sprawie pisze portal businessinsider.com.pl.

W związku z tym kilkanaście milionów Polaków ma odłożone pieniądze w OFE. Jest to łącznie ponad 200 mld zł, co stanowi kwotę 15-krotnie większą niż zgromadzona w programie PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych).

Pieniądze z OFE. Co się z nimi dzieje?

Jak informuje serwis businessinsider.com.pl, fundusze OFE gromadzą oszczędności ponad 14 mln Polaków. Najnowsze statystyki z końca marca 2024 roku wskazują na dokładną liczbę 14 mln 474 tys. 126 osób.

Co się dzieje z pieniędzmi w OFE? Wielu Polaków nie przekazuje już pieniędzy do OFE, ale wcześniejsze wpłaty są inwestowane, głównie na giełdzie. W ciągu ostatniego roku oszczędności połowy Polaków wzrosły w szybkim tempie – o kwotę 61 mld zł. W zależności od funduszu emerytalnego zyski wyniosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy od 38 do 45 proc.

Czy można wypłacić pieniądze z OFE?

Na początku kwietnia 2024 roku otwarte zostało "okno transferowe". Umożliwia ono zmianę decyzji dotyczącą uczestnictwa w OFE. Choć zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości wypłaty pieniędzy z OFE to w okresie od kwietnia do lipca 2024 roku zgromadzone środki można przenieść na subkonto ZUS.

Jedyną okolicznością, która pozwala na wypłatę środków z OFE jest śmierć osoby ubezpieczonej. Pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych podlegają dziedziczeniu.

Jak wypłacić pieniądze z OFE?

W przypadku śmierci osoby, która była członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego zgromadzone na jej subkoncie środki mogą zostać przekazane spadkobiercom. ZUS informuje, że nie ma żadnych ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o zgłoszenie się po pieniądze. Należy jednak złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku dziedziczenia pierwsza część należna jest małżonkowi członka OFE, druga zaś osobie wskazanej przez członka OFE.