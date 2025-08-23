Trump pokazuje zdjęcie z Putinem

Trump pokazał w piątek w Gabinecie Owalnym swoje zdjęcie z Władimirem Putinem zrobione przed tygodniem na Alasce. Nie wykluczył, że Putin przybędzie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się m.in. w USA w przyszłym roku. Jednak - dodał - to będzie zależało od tego, co wydarzy się wokół wojny w Ukrainie. - On bardzo szanuje mnie i nasz kraj, ale innych nie aż tak bardzo - powiedział Trump.

Trump daje Putinowi „kilka tygodni”

Zaznaczył, że daje Putinowi jeszcze "kilka tygodni". Według niego w ciągu dwóch tygodni okaże się, w którą stronę będzie zmierzać kwestia dotycząca wojny w Ukrainie. Trump zapowiedział, że wtedy podejmie "bardzo ważną decyzję" w sprawie Rosji. Dodał, że mogą to być albo sankcje, albo nic.

Trump o ataku na amerykańską firmę

Pytany o to, co sądzi na temat rosyjskiego ataku na amerykańskie przedsiębiorstwo Flex w Mukaczewie w Ukrainie, odpowiedział, że "nie podoba mu się to". - Nie podoba mi się wszystko, co się dzieje na tej wojnie - dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja celowo zaatakowała w czwartek amerykańską firmę na Zakarpaciu. Zaznaczył, że uderzenie nastąpiło w chwili, gdy świat oczekuje od Moskwy odpowiedzi w sprawie negocjacji o zakończeniu wojny.

