Od kiedy kupisz alkohol na Allegro?

Reklama

W wypowiedzi dla "Dziennika Gazety Prawnej" Marcin Gruszka, który jest rzecznikiem Allegro, nie określił, kiedy handel alkoholem na Allegro może stać się faktem. Jak wynika z jego słów, cały proces wdrożenia takiej opcji jest długotrwały, gdyż zakupy muszą być bezpieczne.

"Z naszych badań wynika bowiem, że ten aspekt jest bardzo ważny dla użytkowników. Dlatego dokładamy starań, by proces dostawy i weryfikacji wieku czy trzeźwości był szczegółowo dopracowany"– powiedział.

Reklama

Sam pomysł z kolei jest następstwem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2022 roku, w którym stwierdzono, że sklep stacjonarny umożliwiający sprzedaż alkoholu online nie może w związku z tym stracić zezwolenia.

Czy alkohol online będą mogły kupić osoby niepełnoletnie?

Dużą wątpliwością w zakresie sprzedaży alkoholu na Allegro jest możliwość zamawiania go przez osoby niepełnoletnie. Jak jednak informuje DGP firmy kurierskie uważają, że to nie problem – to kurierzy bowiem mają sprawdzać dowody osobisteosób, którym dostarczają paczki.

Tak dzieje się między innymi w Glovo, gdzie kupno alkoholu jest wielostopniowo weryfikowane. Samo przejrzenie oferty wymaga od użytkownika, aby potwierdził swój wiek i zaakceptował regulamin. Konieczne jest również złożenie oświadczenia o trzeźwości klienta. Kurier, który dostarcza alkohol, musi sprawdzić, czy zamawiający jest pełnoletni. Co więcej, pracownicy Glovo otrzymują powiadomienia podczas dostarczania alkoholu, które przypominają o tym, że konieczne jest zweryfikowanie klientów.

"Wszystko jest kwestią zapisów umowy o współpracy. Już dziś kurierzy weryfikują tożsamość z dowodu odbierających przesyłki bankowe" – pisze DGP, powołując się na kuriera, który chce pozostać anonimowy.

Czy kurier może zweryfikować tożsamość klienta zamawiającego alkohol?

Wątpliwości związane z dostawą alkoholu zamawianego przez Allegro jest jednak sporo. W wypowiedzi dla DGP Katarzyna Łukowska, która jest zastępcą dyrektora w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, podkreśla, że sprzedaż alkoholu z dostawą do domu nie jest zgodna z prawem. Kurier nie może bowiem weryfikować swoich klientów. O dowód osobisty przy sprzedaży alkoholu mogą prosić sprzedawcy, którzy nie pojawią się na progu domu zamawiającego.

"Dlatego za każdym razem składamy doniesienie do prokuratury, kiedy dowiemy się o sprzedaży alkoholu online z dostawą do domu kupującego. Rocznie jest kilkanaście takich zawiadomień. Jesteśmy też w kontakcie z resortem zdrowia, któremu zwracamy uwagę na sprawy pilne do uregulowania" – informuje Łukowska.

Więcej informacji na temat sprzedaży alkoholu przez Allegro znajdziesz --- TUTAJ ---.