Izabela Leszczyna: Start programu już od 1 czerwca

Na początku przyszłego miesiąca wystartuje długofalowy, pilotażowy program wdrażany aktualnie przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o nowoczesny system, który miałby docelowo m.in. skrócić kolejki pacjentów do wybranych specjalistów. O programie minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła jeszcze pod koniec kwietnia. Podczas wywiadu na antenie Programu 3 Polskiego Radia wyjaśniła, że program będzie uruchamiany stopniowo. Pierwszy, pilotażowy okres wdrażania nowego systemu rejestracji do przychodni rozpocznie się 1 czerwca 2024 i potrwa do końca marca 2025.

Jak pacjent skorzysta z e-rejestracji do przychodni?

Wszystkie szczegóły projektu nie są na razie znane. Z informacji przekazanych przez minister zdrowia wynika, że na pierwszym etapie wdrażania systemu pacjenci będą mogli umawiać się na wizyty do kilku typów specjalistów. E-rejestracja ułatwi umówienie się do kardiologa, na mammografię lub na cytologię. Jednym z kluczowych zadań nowego systemu ma być skrócenie kolejek do specjalistów oraz ograniczenie sytuacji, w których pacjenci rezygnują z wizyty, ale jej nie odwołują tworząc niewykorzystane "okienka". Użytkownicy systemu będą mogli korzystać z technologii cyfrowych lub infolinii. O płynną pracę systemu i pomoc użytkownikom zadbają koordynatorzy.

Pomoc finansowa: ile mogą zyskać przychodnie zgłaszające się do projektu?

Placówki, które zdecydują się na uruchomienie nowego systemu e-rejestracji będą mogły liczyć na wsparcie finansowe od 10 tys. do 139 tys. złotych. Wysokość przyznanego świadczenia będzie zależeć m.in. od tego, z jakiego systemu korzysta dana placówka. Na najwyższe wparcie finansowe będą mogły liczyć placówki korzystające z własnych systemów informatycznych, służących do zapisywania pacjentów na wizyty. Jednym z warunków otrzymania pełnej kwoty dofinansowania będzie także udział w programie przez co najmniej 4 miesiące.

Pomoc finansową (niższą niż podana, maksymalna kwota) mają otrzymać także przychodnie korzystające z platformy Gabinet.gov.pl. Jak wyjaśniła Izabela Leszczyna, rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Przychodnie zainteresowane udziałem w programie będą mogły do niego dołączyć na dowolnym etapie wdrażania.