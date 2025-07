Według najnowszego komunikatu, który wystosowany został przez CERT Polska na platformie X, w ostatnim czasie dało się zauważyć kolejny wzrost aktywności oszustów. Tym razem chcą oni wyłudzać dane, podszywając się pod strony firm kurierskich i rozsyłając mylące SMS-y.

Akcja jest o tyle niebezpieczna, że nie zawęża się ona do konkretnej grupy wiekowej i jest spora szansa, że osoby, które czekają na przesyłki, faktycznie mogą dać się załapać na takie oszustwa. Metoda działania jest więc nie tylko stosunkowo prosta, ale niestety też skuteczna, zwłaszcza w czasach, gdy zamawianie rzeczy przez internet jest codziennością.

CERT ostrzega przed oszustwem metodą "na przesyłkę"

Wszystko zaczyna się od SMS-a, w którym oszuści informują, że paczka, która ma do nas dotrzeć, jest w magazynie, ale nie może zostać doręczona. Najczęściej wskazywanym powodem jest niedokładny lub niejasny adres doręczenia. Żeby mieć pewność, że paczka do nas dotrze, oszuści chcą, aby w ciągu 12 godzin potwierdzić swój adres.

CERT Polska tłumaczy, że poza zwykłym odnośnikiem do strony, w wiadomości znajdują się także instrukcje, które mają pomóc w rozwiązaniu problemu, kiedy w rzeczywistości jest to metoda pozwalająca oszustom na ominięcie zabezpieczeń telefonu i zezwolenie na otwieranie linków z nieznanego źródła.

"W treści SMS-a znajduje się link prowadzący do strony phishingowej oraz zestaw instrukcji, które (jeśli ofiara je wykona) pozwalają przestępcom omijać zabezpieczenia systemu przed aktywacją linków od nieznanego odbiorcy"- tłumaczy CERT.

Ofiara, po wykonaniu wszystkich zalecanych czynności, zostaje przekierowana na stronę podszywającą się pod firmę kurierską. Tam ponownie jest bombardowana komunikatem o nieudanej dostawie i potrzebie wprowadzenia danych. To jest najniebezpieczniejszy element, bo od tego jest już bardzo prosta droga do wyciągnięcia informacji takich jak numer karty płatniczej czy dane logowania do konta w banku.

Jeśli jednak ofiara w czas zorientuje się o podstępie i nie zechce wykonywać poleceń oszustów, może zdarzyć się, że Ci będą próbowali korzystać z innych sposobów, aby wyłudzić dane i okraść. Trzeba mieć to więc na uwadze i w przypadku takich SMS-ów zachować szczególną ostrożność.

CERT Polska apeluje o zgłaszanie podejrzanych SMS-ów

Często samo zignorowanie takich wiadomości może uratować oszczędności naszego życia, ale nie rozwiązuje to problemu przestępczości. Z tego też powodu CERT Polska apeluje, aby zgłaszać podejrzane SMS-y. Wystarczy przesłać ja na numer 8080 i to wystarczy, aby uratować nie tylko siebie, ale przyłożyć cegiełkę do bezpieczeństwa innych.

Oczywiście trudno jest oczekiwać, że proceder ten zostanie w pełni wytępiony i niestety, jest spora szansa, że znajdą się osoby, które dadzą się złapać na taką metodę. Dlatego też warto o tym rozmawiać z bliskimi i uświadamiać ich, że oszuści już od dawna nie działają tylko "metodą na wnuczka", a ich kolejne pomysły mogą dotykać nas wszystkich.

Szczególnie warto uświadamiać w tej kwestii osoby starsze, bo — wbrew pozorom — wielu z nich faktycznie korzysta z opcji zakupów internetowych, ale nie są świadomi czyhających zagrożeń.