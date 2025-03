Fałszywe SMS-y i e-maile – jak działają oszuści?

Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby przekonać ofiary do ujawnienia wrażliwych danych lub dokonania nieautoryzowanych płatności. Fałszywe wiadomości mogą zawierać groźnie brzmiące ostrzeżenia o rzekomym długu lub fałszywe informacje o zwrocie podatku. W treści zazwyczaj znajduje się link do spreparowanej strony, łudząco podobnej do oficjalnej witryny Ministerstwa Finansów.

Reklama

/> />

Reklama

Kliknięcie w taki link może skutkować kradzieżą danych logowania, numerów kart płatniczych czy nawet przejęciem kontroli nad kontem bankowym ofiary. Oszuści liczą na pośpiech i nieuwagę, dlatego warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa.

Jak rozpoznać oszustwo?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nigdy nie wysyła wiadomości e-mail ani SMS-ów z informacją o konieczności uregulowania należności lub odbioru zwrotu podatku. Wszelkie informacje dotyczące nadpłat czy niedopłat podatkowych można sprawdzić jedynie na oficjalnej platformie e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl) lub w urzędzie skarbowym.

Aby ustrzec się przed oszustami:

Nie klikaj w podejrzane linki – zawsze weryfikuj adres strony internetowej.

Nie podawaj danych osobowych ani bankowych w wiadomościach e-mail czy SMS.

Sprawdzaj oficjalne komunikaty Ministerstwa Finansów na rządowych stronach internetowych.

Zgłaszaj podejrzane wiadomości do CERT Polska – zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Gdzie zgłaszać próby oszustwa?

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość, nie ignoruj jej, ale też nie podejmuj żadnych pochopnych działań. Ministerstwo Finansów zaleca zgłaszanie prób oszustwa do CERT Polska – specjalistycznej jednostki zajmującej się cyberbezpieczeństwem. CERT Polska działa od 1996 roku i odpowiada za monitorowanie zagrożeń w sieci oraz reagowanie na incydenty. Każde zgłoszenie pomaga w walce z cyberprzestępcami i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników Internetu.

/> />

Uważaj i bądź czujny!

W dobie rosnącej liczby cyberataków warto zachować szczególną ostrożność. Nie daj się nabrać na fałszywe wiadomości i zawsze weryfikuj informacje w sprawdzonych źródłach. Ministerstwo Finansów przypomina: jedynym pewnym źródłem informacji o podatkach są rządowe strony internetowe i urzędy skarbowe. Jeśli coś wydaje się podejrzane – lepiej to sprawdzić, zanim będzie za późno.