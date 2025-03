Dlaczego okulary dla przedsiębiorcy nie wchodzą w jego koszty?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych dla swoich pracowników, jeśli korzystają z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dniówki. Jako wydatek pracowniczy, pracodawca rozliczy taką refundację w swoich kosztach podatkowych. Taki przywilej nie dotyczy jednak osób samozatrudnionych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, że wydatki samozatrudnionych podlegają innym zasadom rozliczeń podatkowych. Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko te wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzeniem działalności i generowaniem dochodu. Przedsiębiorca może odliczyć np. zakup biurka czy komputera, ale okulary są traktowane jako wydatek osobisty. Organy podatkowe niezmiennie stoją na stanowisku, że ich zakup nie jest kosztem podatkowym, ponieważ służą one również w życiu prywatnym (tak przykładowo stwierdzono w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 4 marca 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.8.2025.1.IM).

Indywidualna interpretacja może pomóc?

Mimo że MF nie wyklucza możliwości rozliczenia okularów w kosztach działalności, podkreśla, że wymaga to dogłębnej analizy każdego przypadku. Jedynym sposobem na uzyskanie pewności w tej kwestii jest wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową. Bez niej samozatrudnieni ryzykują negatywne konsekwencje podatkowe.

Podatnicy wielokrotnie występowali o interpretacje dotyczące odliczania okularów w ramach kosztów firmowych. Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych pozostaje jednak konsekwentne – wydatek ten traktowany jest jako osobisty, a tym samym nie podlega odliczeniu. Osoby chcące rozliczyć takie koszty w swojej działalności powinny przygotować się na konieczność przedstawienia mocnych argumentów i dowodów na „biznesowe” wykorzystanie okularów. Takie stanowisko potwierdza także omówiona tu informacja Ministerstwa Finansów z 4 marca 2025 r. (ID informacji: 629333) – opublikowana na eureka.mf. gov.pl.