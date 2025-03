Ulga na dziecko w rocznym rozliczeniu podatku

Aby skorzystać z tzw. ulgi na dziecko, czyli odliczenia od podatku określonej przez ustawodawcę kwoty na dziecko, podatnik musi spełnić szereg warunków. Co do zasady ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Za 2024 r. odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do jednego małoletniego dziecka kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.

W skali roku kwota odliczenia dokonana w ramach rocznego rozliczenia podatku wynosi więc na jedno dziecko 1112,04 zł. W przypadku posiadania dwojga małoletnich dzieci odliczenie wynosi 92,67 zł na każde dziecko (2224,08 zł rocznie), a jeżeli rodzic posiada troje i więcej małoletnich dzieci, to jest to: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko i 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Można uniemożliwić małżonkowi pomniejszenie podatku w rozliczeniu rocznym

Skorzystać z niej mogą jednak tylko ci podatnicy, którzy są opodatkowani w odpowiedniej formie. Takiego prawa nie mają np. podatnicy opodatkowani liniowo czy ryczałtem. Nie oznacza to jednak, że nie odgrywają oni żadnej „roli” w zastosowaniu tej ulgi. Wysokość uzyskanych przez nich dochodów może mieć istotne znaczenie w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają tylko jedno dziecko, a drugi ze współmałżonków jest opodatkowany według skali podatkowej i może skorzystać z ulgi. W takiej sytuacji dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. Za dochody te uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania wg skali podatkowej, stawką 19% (z kapitałów pieniężnych) i liniowo, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli więc mamy do czynienia z sytuacją, w której jedno z małżonków jest opodatkowane np. liniowo, a drugie według skali podatkowej, to aby zaistniała możliwość wykorzystania ulgi na dziecko, należy brać pod uwagę wysokość ich łącznych dochodów (również tych opodatkowany liniowo) i nie może ona przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112 000 zł. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy małżonek opodatkowany według skali uzyskał dochody mieszczące się w tym ustawowym limicie, to po zsumowaniu ich z dochodami współmałżonka opodatkowanymi liniowo może okazać się, że przekraczają one określoną przez ustawodawcę kwotę. Oznacza to, że poziom dochodów małżonka opodatkowanego liniowo, mimo że nie ma on prawa do skorzystania z ulgi na dziecko, może wpłynąć na prawo do rozliczenia jej przez małżonka opodatkowanego według skali podatkowej, jeśli ich łączne dochody przekroczą w roku podatkowym kwotę 112.000 zł.