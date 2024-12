Podnoszenia podatków nie będzie

Reklama

"Nie prowadzimy w tej chwili żadnych prac, jeśli chodzi o podnoszenie podatków - mówiliśmy o tym wielokrotnie. To, co jest istotne, to upraszczanie systemu podatkowego w Polsce szczególnie dla przedsiębiorców i to jest problem dla wielu firm" - powiedział Domański podczas spotkania z dziennikarzami.

Zerowy VAT na transport publiczny

Dodał, że trwają prace nad zerowym VAT-em na transport publiczny.

"Zmiany w stawkach VAT trwają, prace koncepcyjne w obszarze VAT-u. Jedna z nich to obniżenie VAT-u na transport publiczny. Nie mogę powiedzieć, kiedy wejdzie w życie - to byłby nasz priorytet. Nie mamy w planie działania obniżenia VAT-u na żywność" - powiedział też minister.

W listopadzie resort informował, że analizuje możliwość obniżenia z stawki VAT dla określonych usług transportu pasażerskiego do 0% z 8% obecnie. Zapowiadał, że działania w tym zakresie zostaną podjęte w najbliższym możliwym momencie, uwzględniając możliwości budżetowe państwa.

(ISBnews)