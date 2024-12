"W ubiegłym miesiącu spekulowaliśmy o możliwych przyczynach nieco rozczarowującego wyniku PKB w trzecim kwartale. GUS potwierdził, że spowolnienie spowodowała konsumpcja gospodarstw domowych, która w ujęciu realnym wzrosła o zaledwie 0,3 proc. r/r, przy medianie prognoz na poziomie 3,1 proc. Wkład spożycia prywatnego we wzrost PKB spadł do zaledwie 0,2 pkt proc. wobec 2,6 pkt proc. z drugiego i 2,7 pkt proc. z pierwszego kwartału" - czytamy.

Gazeta zwróciła uwagę, że w ujęciu r/r nakłady brutto na środki trwałe wzrosły realnie w trzecim kwartale o zaledwie 0,1 proc., "dane o nakładach inwestycyjnych dużych firm sugerują, że w tym roku sektor prywatny z inwestycjami ciągle pozostaje na minusie" - podano.

PKB w 2024 roku

"Pomimo rozczarowujących danych za trzeci kwartał pozostajemy optymistyczni co do wyników gospodarki w kolejnych miesiącach. Już w 2024 r., pomimo negatywnych zaskoczeń, wzrost PKB w ujęciu realnym będzie pewnie bliski 3 proc. wobec zaledwie 0,1 proc. z 2023 r. W 2025 r. spodziewamy się, że wynik ten uda się dodatkowo poprawić o ok. 1 pkt proc." - podkreślono. "Spodziewane przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji przy wysokim wkładzie we wzrost PKB ze strony popytu konsumpcyjnego będzie, naszym zdaniem, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2025 r." - podsumowano. (PAP)