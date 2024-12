Sprzedaż detaliczna w listopadzie

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 1,2 proc. oraz spadek o 2,2 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 2,1 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie i październiku 2024 r.:

listopad listopad październik październik rdr mdm rdr mdm ogółem 3,1 -1,2 1,3 7,8 pojazdy mechaniczne 28,1 1,4 24,1 12,4 paliwa 4,1 -7,0 -9,1 4,3 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -0,2 -4,4 -1,2 8,2 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - -- - - leki, kosmetyki 7,2 2,5 9,6 6,7 odzież, obuwie -14,7 3,7 -12,8 14 meble, AGD, RTV -2,3 6,9 -3,6 4,4 prasa, książki -1,6 6,3 1,8 1,2 pozostałe 14,8 -1,2 12 4,8

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem spadł w listopadzie 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 11,7 proc. do 10,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że w listopadzie w porównaniu z listopadem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 6,0 proc.

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 30,9 proc. przed rokiem do 27,5 proc.), natomiast wzrost udziału wykazały jednostki z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 24,5 proc. do 27,3 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 20,8 proc. do 21,3 proc.). (PAP Biznes)