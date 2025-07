Firmy tworzą prawie 3/4 PKB Polski

Z opublikowanego we wtorek „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2025” autorstwa PARP wynika, że firmy działające w Polsce generują 74,1 proc. PKB, a największy wkład mają małe i średnie firmy, które wytwarzają blisko 46,6 proc. PKB. Z kolei mikroprzedsiębiorstwa generują 27,9 proc. PKB.

„Polskie mikroprzedsiębiorstwa charakteryzuje pozytywny trend rozwojowy: w ciągu ostatnich lat rośnie ich liczba, przychody i liczba pracujących” - zauważyli autorzy publikacji. Dodali, że w MŚP pracuje łącznie 6,9 mln osób, z czego ponad 4,3 mln w mikroprzedsiębiorstwach, które tworzą 42,2 proc. miejsc pracy w całym sektorze MŚP.

Liczba nowo powstających firm

W ostatnich dziesięciu latach liczba nowo powstających firm utrzymuje się na stabilnym poziomie. Liczba nowych przedsiębiorstw przewyższa liczbę likwidowanych; w 2024 r. zarejestrowano 378 tys. nowych przedsiębiorstw, a wykreślono 220 tys.

„Przewaga liczby nowo powstałych firm nad likwidowanymi może świadczyć o dużej aktywności gospodarczej Polaków i o ich gotowości do podejmowania ryzyka mimo mało przyjaznego otoczenia geopolitycznego. To pokazuje, że sektor MŚP wciąż ma ogromny potencjał wzrostu, szczególnie jeśli będzie odpowiednio wspierany” – podkreślił cytowany w informacji współautor raportu Robert Zakrzewski.

Spośród przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2023 r. pierwszy rok działalności przetrwało w Polsce 59 proc. - o 8 pkt proc. mniej niż w poprzednim pomiarze. Wśród firm działających na rynku 5 lat (powstałych w 2019 r. i funkcjonujących nadal w 2024 r.) najwyższą „przeżywalnością” charakteryzują się te z sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (98,8 proc.), a także kultury, rozrywki i rekreacji oraz informacji i komunikacji (po 98,7 proc.).

Gdzie powstawało najwięcej firm?

PARP podała, że w 2023 roku najwięcej firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powstało w województwach: mazowieckim (11,6), pomorskim (9,1), małopolskim (8,6) i dolnośląskim (8,5). Najmniej natomiast – w województwie opolskim (4,9), świętokrzyskim (5,5), warmińsko-mazurskim (5,6) i podkarpackim (5,8).

Działalność prośrodowiskowa

W raporcie zwrócono uwagę, że w 2024 r. 37 proc. polskich firm podejmowało działania z zakresu gospodarki cyrkularnej (recycling poprzez ponowne wykorzystanie materiałów lub odpadów). W 2021 r. było to niespełna 1/3 firm, a jeszcze wcześniej, w 2017 r. – 1/4. Ponadto, w 2024 r. 64 proc. firm deklarowało, że podejmuje działania mające na celu oszczędzanie energii; oznacza to wzrost o 7 p.p. w porównaniu do 2021 r., co zbliża Polskę do średniej UE wynoszącej 66 proc.

„Firmy w UE i w Polsce zdecydowanie oczekują wsparcia publicznego na przestawienie się na działalność prośrodowiskową, przede wszystkim w formie grantów lub dotacji – taką opinię wyraziło 40 proc. polskich MŚP i podobny odsetek unijnych (37 proc.)” - podkreślili autorzy raportu.

PARP to państwowa agencja podległa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i UE, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą.