Dane zebrane przez Tax Foundation (stan na 2024 r.) na które powołuje się Statista pokazują, że w Europie podejście do podatku od spadków i darowizn jest bardzo zróżnicowane.

Kraje z najwyższymi podatkami od spadku i darowizn

Na przykład we Francji stawki podatkowe wahają się zazwyczaj od 5 proc. do 45 proc., w zależności od wartości darowizny i stopnia pokrewieństwa. Jednak w przypadku dalszego pokrewieństwa spadkobiercy ze zmarłym stawka podatku może wzrosnąć nawet do 60 proc.

Podobny zakres stawek podatkowych występuje w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów podatek od spadków wahają się od 7 proc. do 50 proc., w zależności od kwoty i stopnia pokrewieństwa między stronami.

Tylko dwa inne kraje europejskie mają wyższe stawki maksymalne. W Belgii obowiązuje stawka waha się od 3 proc. do nawet 80 proc., a w Hiszpanii od 7,7 proc. do 87,6 proc..

W Wielkiej Brytanii podatek od spadku i darowizn zawiera się w przedziale od 20 proc. do 40 proc., podczas gdy Irlandia stosuje stawkę ryczałtową w wysokości 33 proc..

Na drugim krańcu listy państw z najniższymi podatkami od spadków i darowizn znalazły się Bułgaria (od 0,4 proc. do 6,6 proc.), Chorwacja (4 proc.), Włochy (od 4 proc. do 8 proc.), Litwa (od 5 proc. do 10 proc.) i Islandia (10 proc.).

Polska wśród państwa z niską stawką podatku

Do grupy państw z najniższą stawką podatku od spadków i darowizn zalicza się też Portugalia Polska. W obu tych krajach stawka jest na poziomie od 0 proc. do 20 proc. w zależności od wartości darowizny i stopnia pokrewieństwa.

W Polsce stawki podatku od spadków i darowizn mają charakter progresywny i zależą od grupy podatkowej oraz wartości majątku przekraczającego kwotę wolną od podatku. W ogólnych zasadach w przypadku I grupy podatkowej, obejmującej najbliższych krewnych, stawki wynoszą od 3 proc. do 7 proc. nadwyżki wartości majątku powyżej 36 120 zł.Dla II grupy podatkowej, do której należą dalsi krewni, stawka wynosi od 7 proc. do 12 proc. powyżej kwoty w wysokości 27 090 zł. Z kolei osoby z III grupy podatkowej, obejmującej osoby niespokrewnione, płacą podatek w wysokości od 12 proc. do 20 proc. nadwyżki powyżej 5 733 zł.

Osoby z zerowej grupy podatkowej, która obejmuje najbliższych członków rodziny, mają prawo do zwolnienia z podatku, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych. Aby uzyskać zwolnienie z podatku, należy zgłosić odziedziczony majątek w urzędzie skarbowym. Niespełnienie tego wymogu może skutkować naliczeniem podatku nawet dla osób uprawnionych do zwolnienia.

W tych krajach podatku od spadków się nie płaci

W kilku krajach europejskich, w tym w Szwecji, Norwegii, Austrii, Estonii i Rumunii, urząd skarbowy w ogóle nie pobiera podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Statista