Tydzień pod kontrolą

Reklama

Od 7 lipca kontrole prowadzone są na 52 przejściach z Niemcami i 13 z Litwą, a w tym czasie skontrolowano już ponad 107 tysięcy osób. To liczby, które pokazują skalę operacji – bez nadmiernych utrudnień dla podróżnych. W poniedziałek, 14 lipca, odbył się briefing prasowy, podczas którego przedstawiciele rządu podsumowali pierwszy tydzień działań. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że sytuacja na granicach jest spokojna i w pełni kontrolowana.

Dlaczego wprowadzono kontrole?

Jak tłumaczy Minister spraw wewnętrznych i administracjiTomasz Siemoniak, decyzja o tymczasowych kontrolach nie była przypadkowa.

– Bardzo dużo się działo w ostatnią sobotę i niedzielę na granicy polsko-litewskiej. Jeśli ktokolwiek wątpił, czy ta decyzja o wprowadzeniu tymczasowych kontroli jest słuszna, to myślę, że tej wątpliwości już nie ma – mówił podczas briefingu. Celem działań jest przede wszystkim przeciwdziałanie nielegalnej migracji i poprawa bezpieczeństwa. Kontrole będą prowadzone co najmniej do 5 sierpnia – z możliwością ich przedłużenia.

WOT i wojsko w akcji

W działania na zachodniej granicy zaangażowane są także siły zbrojne. Trzon operacji „Bezpieczny Zachód” tworzą trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej: 14. Zachodniopomorska, 15. Lubuska i 16. Dolnośląska. To właśnie one odpowiadają za patrolowanie najważniejszych odcinków granicy z Niemcami i wsparcie Straży Granicznej.

/> />

W operacji uczestniczy również Żandarmeria Wojskowa oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, co ma zapewnić lepszą koordynację między wszystkimi służbami. – Dzisiaj zaangażowanie Wojska Polskiego to w sumie możliwość wykorzystania około 10 tysięcy żołnierzy, z czego 5 tysięcy żołnierzy to granica polsko-białoruska i 5 tysięcy żołnierzy w gotowości, jeżeli chodzi o granicę polsko-niemiecką i polsko-litewską – powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Uwaga na dezinformację

Minister Siemoniak zwrócił uwagę na problem fałszywych informacji, które pojawiały się w internecie w ostatni weekend. – Apeluję, aby śledzić to, co służby państwowe przekazują na temat sytuacji na granicy, co przekazuje Straż Graniczna, Policja, wojewodowie – zaznaczył. Podkreślił, że całe państwo działa wspólnie, aby kontrole były skuteczne, ale jak najmniej uciążliwe dla podróżnych.

/> />

Skoordynowana operacja wielu służb

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapewnił, że wszystkie służby podległe jego resortowi są gotowe do działania. – Na bieżąco reagujemy również na sytuacje, które są konieczne, aby poprawiać kwestie związane z przejazdem przez części graniczne – powiedział. Do akcji włączyli się także wojewodowie przygranicznych regionów, co pozwala na szybką wymianę informacji i lepsze zarządzanie ruchem na przejściach.