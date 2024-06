Szwecja: Rząd chce zliberalizować monopol państwa na sprzedaż alkoholu

W Szwecji obowiązują jedne z najsurowszych przepisów antyalkoholowych w UE. Sprzedaż napojów zawierających powyżej 3,5 proc. alkoholu dozwolona jest jedynie w niezbyt licznych państwowych sklepach o nazwie Systembolaget osobom po ukończeniu 20 lat. Punkty otwarte są w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 19.00 (niektóre placówki do 20.00), a w soboty od 10.00 do 15.00. Teraz rząd Szwecji ogłosił plan zliberalizowania monopolu na sprzedaż alkoholu.