Masz taki kod PIN? Lepiej natychmiast go zmień! Inaczej możesz stracić pieniądze

Kod PIN (Personal Identification Number) to czterocyfrowy kod służący do zabezpieczania operacji wykonywanych za pomocą karty płatniczej. Służy jako potwierdzenie, że transakcja kartą dokonywana jest przez upoważnioną do tego osobę. Dodatkowo kod PIN pełni rolę autoryzacji transakcji w terminalach handlowo-usługowych oraz przy dokonywaniu wpłat lub wypłat gotówki w bankomatach, będąc jednocześnie środkiem identyfikacji dla posiadacza karty płatniczej.

Reklama

Na kod PIN zwykle wybieramy sekwencję cyfr, która jest dla nas łatwa do zapamiętania, taką jak data urodzenia czy prosty układ klawiszy na telefonie. Niemniej jednak nie powinniśmy kierować się tylko prostotą przy wyborze kodu. Chociaż wygodnie jest używać oczywistych i prostych PIN-ów, to należy pamiętać, że im prostszy kod, tym większe prawdopodobieństwo, że złodziej czy oszust go złamie. Przestępca, który odczyta cyfry, może wykorzystać tę wiedzę np. aby wykraść środki z naszego konta.

Jakie są najpopularniejsze kody PIN?

Nick Berry, specjalista ds. analizy danych pracujący w firmie Meta, podzielił się swoimi obserwacjami na temat kodów zabezpieczających, które niestety nie zapewniają wystarczającej ochrony. Przestępcy doskonale rozumieją, jakie kombinacje kodów PIN są często wybierane przez klientów banków i sprawnie wykorzystują tę wiedzę w swoich działaniach.

Najpopularniejszymi kodami PIN są: 1234, 0000, 2480, 1111, 5555, 2222, 1212, 1998, 0852, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969, 2580.

Warto też nadmienić, że sześciocyfrowe kody PIN, używane często w smartfonach, wcale nie są bezpieczniejsze. Wynika to z faktu, że często są po prostu "przedłużeniem" kodów czterocyfrowych, co najlepiej ilustruje pierwsza trójka zestawienia liczb: 123456, 111111, 000000, 654321, 123123, 666666, 121212.

Rok urodzenia jako PIN

Podczas wybierania kodu PIN do swojej karty płatniczej wiele osób kieruje się komfortem, wybierając prostą do zapamiętania czterocyfrową kombinację cyfr. Często zdarza się, że posiadacze kart ustawiają jako PIN rok swojego urodzenia. Niestety, takie podejście jest idealną okazją dla złodziei. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie pierwsze cyfry to będą 19 lub 20. A ta wiedza już bardzo ułatwia przestępcy odkrycie pozostałych dwóch liczb.

Tego też lepiej nie rób

Należy również pamiętać, że nie powinniśmy zapisywać kodu PIN, na wypadek gdybyśmy zapomnieli. Jeśli zdarzy się, że nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć naszego kodu do karty, najlepiej skontaktować się z bankiem. Po przejściu przez proces weryfikacji będziemy mogli bez problemu ustalić nowy kod PIN.

Dobre kody PIN

Dobry kod PIN przede wszystkim nie powinien być związany z naszymi osobistymi danymi, takimi jak data urodzenia czy numer PESEL.Unikajmy również stosowania tego samego kodu w różnych miejscach. Interesującym faktem jest też to, że większość najmniej popularnych kodów PIN zaczyna się od cyfry 6 lub wyższej. To może stanowić pomocną wskazówkę przy tworzeniu własnego kodu.