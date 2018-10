Altus TFI rozpoczął przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozpoczął procedurę przeniesienia zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnymi do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podała spółka.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 6 listopada 2018 r. zgromadzenia inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić z dniem 11 grudnia 2018 r. " - czytamy w komunikacie.

Jak wcześniej informowała spółka, przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI, podano także.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)