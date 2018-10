Zwiększenie przepustowości portu w Radomiu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów jest wielką sprawą ; to inwestycja ponad 1 mld zł - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas podpisania uzgodnienia ws. zarządzania lotniskiem w Radomiu przez "Porty Lotnicze".