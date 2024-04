Z badania pt."Polacy a handel w niedzielę" przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że dla 18 proc. Polaków to, czy sklepy są otwarte siedem dni w tygodniu, czy jedynie w ciągu sześciu dni, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast - jak zaznaczono - zwolenników tzw. rozwiązań totalnych, czyli takich, którzy chcą wszystkich niedziel handlowych oraz tych, co oczekują całkowitego zakazu w siódmy dzień tygodnia, jest równo po 21 proc. Dodano, że pozostałe 40 proc. respondentów opowiedziało się za handlem w wybrane niedziele, jednak większość uważa, że powinno ich być więcej niż obecnie (w 2024 roku jest ich siedem).

Jeśli chodzi o wpływ ograniczenia handlu na budżet i sposób robienia zakupów, to - jak napisano - 87 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wydaje na zakupy tyle samo co wcześniej. Natomiast wśród tych, którym wydatki wzrosły, co piąty respondent uzasadnił to częstszymi wizytami w restauracjach, wyjściami do kina, teatru lub na koncerty.

Ograniczenie handlu w niedzielę dzieli też samych przedsiębiorców. Z informacji BIG InfoMonitora wynika, że najbardziej zainteresowani zwiększeniem liczby niedziel handlowe są centra handlowe, ale nawet wśród dużych sieci zdania są również podzielone. "Nie cieszymy się z niedziel, my do nich dokładamy. Nie robimy wtedy biznesu, nikt też nie chce pracować w niedzielę, bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie czy nie" - cytowany w informacji BIG InfoMonitora prezes sieci Rossmann Marcin Grabara.

Z kolei z badania "Skaner MSP" przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich firm dla BIG InfoMonitora, wynika, że 25 proc. przedstawicieli branży handlowej chce wszystkich wolnych niedziel, a natomiast 17 proc. uważa, że wszystkie niedziele powinny być handlowe. Największa grupa, bo aż 29 proc., nie ma w tej kwesti zdania lub nie interesuje się tematem.

Projekt ustawy łagodzącej ograniczenie i dopuszczającej 2 niedziele handlowe w miesiącu złożyli w Sejmie pod koniec marca posłowie Polski 2050. Zgodnie z projektem za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

Napisano, że badanie “Polacy a handel w niedzielę” zrealizowane zostało przez Quality Watch na próbie 1090 dorosłych Polaków, techniką wywiadów telefonicznych w grudniu 2023.

Badanie „Skaner MSP” realizowane wśród mikro, małych i średnich firm, przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatnościw dniach 5-19 kwietnia 2024r.(PAP)

