Polityk odniósł się do wcześniejszego wpisu zamieszczonego także na X przez serwis TikTok, w którym firma poinformowała, że zawiesza kontrowersyjną aplikację.

Reklama

"TikTok zawsze stara się konstruktywnie współpracować z Komisją Europejską i innymi organami regulacyjnymi. Dlatego też dobrowolnie zawieszamy funkcję nagród w ramach TikTok Lite, podczas gdy zajmujemy się zgłoszeniami ze strony KE" - przekazał TikTok.

KE wszczyna postępowanie przeciw TikTokowi z powodu naruszenia DSA

Reklama

W poniedziałek Komisja Europejska poinformowała, że wszczęła postępowanie przeciwko TikTokowi w ramach unijnego aktu o usłuchach cyfrowych (DSA). Powodem był uruchomiony przez platformę we Francji i Hiszpanii program lojalnościowy TikTok Lite. To nowa aplikacja z funkcją skierowaną do użytkowników w wieku 18+ umożliwiająca użytkownikom zarabianie punktów podczas wykonywania pewnych „zadań” na TikToku, takich jak oglądanie filmów wideo, przesyłanie dalej treści, śledzenie twórców czy zapraszanie znajomych do korzystania z serwisu.

KE zarzuca TikTokowi potencjalne uzależnienie użytkowników i brak oceny ryzyka

KE zarzuciła TikTokowi, że program został uruchomiony bez uprzedniej oceny zagrożeń i że może on mieć uzależniający wpływ na użytkowników, zwłaszcza nieletnich, i nakazała platformie jego zawieszenie oraz wyjaśnienie nieprawidłowości.

To drugie postępowanie przeciwko TikTokowi w ramach DSA; pierwsze zostało wszczęte przez KE w lutym tego roku w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. nieodpowiedniej ochrony nieletnich użytkowników.

Kontynuacja działań KE przeciwko TikTokowi w kontekście ochrony nieletnich

"Sprawy przeciwko TikTokowi dotyczące ryzyka uzależnienia od platformy są kontynuowane" - zaznaczył we wpisie na X komisarz Breton. (PAP)

jowi/ mms/