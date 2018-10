Lubnauer przypomniała podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, że "w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się co o nas wszystkich, co o Polakach myśli Mateusz Morawiecki".

"Teraz już wiemy, że według niego Polacy są głupi, a jego stwierdzenie +ludzie są tacy głupi, że to działa, niesamowite+, to zostanie zapamiętane i ocenione przy urnach wyborczych. Wiemy już też czego dla Polaków chce premier, co im szykuje, czego im życzy. Podczas konsumpcji ośmiorniczek proponuje im przyszłość z XIX wieku" – podkreśliła Lubnauer.

Jak dodała, premier Morawiecki "chce, jak to wyraźnie powiedział, żeby Polacy +kopali rowy i zap... za miskę ryżu+ i obniżyli swoje oczekiwania". "To powinno być ostrzeżenie dla nas wszystkich dla wszystkich Polek i Polaków. To jest jasny sygnał dla wszystkich Polaków, że Mateusz Morawiecki chce i cofnie Polskę w przeszłość. Nie w smak mu, że Polacy się zmienili, że dziś w olbrzymiej większości patrzą w przyszłość. Nie rozumie, że chcą żyć lepiej i mają coraz wyższe aspiracje, że oczekują i zasługują na więcej" - powiedziała Lubnauer.

"Ten człowiek, ten premier jest niebezpieczny dla Polski i Polaków, gdyż człowiek, który stwierdza, że najlepszym lekiem na zmniejszenie oczekiwań zawsze była wojna, że wojna zmienia perspektywę w 5 minut - jest przy zdrowych zmysłach? To jakiś horror. Horrorem jest życzyć Polakom wojny. Jak można nam, którzy przeszliśmy się przez tyle dziejowych kataklizmów życzyć wojny? To nieodpowiedzialne panie Mateuszu Morawiecki, albo po prostu głupie" – stwierdziła Lubnauer.

