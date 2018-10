GUS: Produkcja firm budowlanych wzrosła o 16,4% r: r we IX, konsensus: +17,8%



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła we wrześniu br. o 16,4% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7,5%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,9% niż we wrześniu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu z sierpniem br." - czytamy w komunikacie.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 17,8% (prognozy od 13% do 20,3% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 20% r/r w sierpniu br.

W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 19,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

(ISBnews)