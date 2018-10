- Zaczniemy od projektu Generation Park w Warszawie. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Biurowiec powstaje przy głównych arteriach stolicy. Okolica jest więc szczególnie narażona na smog. Tu wolne przestrzenie między budynkami zostaną wyłożone kostką brukową, przy wyprodukowaniu której zastosowano ten beton – mówi Anna Tryfon-Bojarska, menedżer ds. innowacji w spółce biurowej Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią. Dodaje, że firma ma w planach realizację kolejnych 15 projektów.

- Wszędzie tam, gdzie z naszych analiz wyniknie, iż problem smogu jest znaczący, wykorzystamy nowy materiał przy budowie. Co więcej będziemy korzystać z niego nie tylko przy realizacji inwestycji w Polsce, ale w Całej Europie Środkowo-Wschodniej – zapewnia.

Innowacyjny, zaawansowany technologicznie cement TioCem, który można wykorzystać do walki z zanieczyszczeniem powietrza to technologia opracowana przez Grupę Górażdże. Do tego, by spełniał swoją rolę, potrzebny jest tylko dostęp światła słonecznego, a dokładnie promieniowanie UV. Dzięki niemu szkodliwe dla środowiska czynniki docierające na jego powierzchnię ulegają rozkładowi i zostaną zamieniane na pozytywne dla środowiska m.in. azoty wapnia, stosowane w domach do podlewania kwiatów.

Jego właściwości potwierdzają badania przeprowadzone w laboratoriach PAN oraz na wydziale geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały one przeprowadzone m.in. na zlecenie spółki Skanska. Jak zapewnia Anna Tryfon- Bojarska firma chciała mieć pewność, że technologia jest nie tylko dobra jakościowo, ale i trwała, zanim trafi do masowego zastosowania. W trakcie badań potwierdzono, że zapewnia redukcję powstających na skutek spalania paliw cząstek NOx, czyli tlenków azotu, o połowę. Co więcej w największym stopniu było to widoczne do 50 cm od podłoża, czyli na wysokości, po której poruszają się dzieci. W sumie powietrze miało lepszą jakość od 0 do 180 cm od podłoża.

- Z naszych dotychczasowych analiz wynikało, że redukcja sięga od 18 do 49 proc. – tłumaczy Krzysztof Szerszeń, koordynator ds. badań i rozwoju produktów geotechnicznych w Grupie Górażdże. Nie ukrywa, iż ma nadzieję, że za sprawą firmy Skansa technologia stanie się bardziej powszechna w Polsce.

- Oferujemy ją od kilku lat. Jak dotąd jednak zastosowano ją przy kilku projektach, w tym m.in. przy trzech w Nowej Soli, przy tylu samo w Zielonej Górze. Wszędzie jako kostkę brukową. Tylko w jednym przypadku jako elewację budynku – dodaje Krzysztof Szerszeń, zdając sobie sprawę, że na razie rozwiązanie ma szanse zaistnieć przede wszystkim w komercyjnych projektach.

- Koszt metra kwadratowego realizacji inwestycji z udziałem takiego betonu jest o 5 proc. wyższy niż przy zastosowaniu tradycyjnej technologii. Dlatego przy przetargach publicznych, gdzie decyduje przede wszystkim cena, jego wykorzystanie na razie jest ograniczone. Do tego potrzebna jest zmiana świadomości włodarzy miast – podpowiada Krzysztof Szerszeń. Jak dodaje, firma stara się uświadamiać korzyści wynikające z zastosowania nowego betonu.

- Ogólne koszty utrzymania projektu po jego realizacji są potem niższe. Beton jest bowiem samoczyszczący się. Mniej też nagrzewa się oraz jest bakteriobójczy – wymienia Krzysztof Szerszeń.

Mieszkania używane drożały w ostatnich latach bardziej niż nowe