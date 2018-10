Unibep zbuduje w Warszawie zespół mieszkaniowy za ok. 118,6 mln zł netto



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł z firmą Ruscus umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rydygiera / A. German w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi ok. 118,6 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest realizacja zespołu mieszkaniowego składającego się z 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, niezbędną infrastrukturą oraz garażem podziemnym. W budynkach o wysokości od 6 do 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 314 lokali mieszkaniowych, 25 lokali usługowych oraz 479 miejsc w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano w IV kw. 2018 r., a zakończenie w IV kw. 2020 r., podano również

Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez spółkę od zamawiającego noty aktywacyjnej, co powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)