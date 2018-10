Quercus TFI miało 14,87 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Quercus TFI odnotowało 14,87 mln zł jednostkowej straty netto w I-III kw. 2018 r. wobec 22,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wpływ jednorazowej rezerwy na ekspozycję na obligacje spółki GetBack S.A spowodowały powstanie raportowanej straty netto na poziomie -14,9 mln zł. Bez tego zdarzenia jednorazowego zysk netto w pierwszych trzech kwartałach br. wyniósłby 16,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,64 mln zł wobec 27,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,45 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 83,52 mln zł rok wcześniej.

"Poziom aktywów netto pod zarządzaniem w III kwartale 2018 r. spadł do 3 135,7 mln zł i był znacząco niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (na koniec września 2017 r. zarządzaliśmy bowiem środkami o wartości 4 904,2 mln zł). Podane wartości aktywów netto pod zarządzeniem nie uwzględniają aktywów dedykowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę, w przypadku których wysokość przychodów spółki nie jest zależna od wartości aktywów tych funduszy oraz umorzonych certyfikatów na koniec trzeciego kwartału 2018 r." - czytamy dalej.

Niższa baza aktywów pod zarządzaniem w I-III kwartale 2018 r. wpłynęła na spadek przychodów ze sprzedaży (66,4 mln zł w porównaniu do 83,5 mln zł).

"Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów, która była równa 64 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 78,2 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami, za wyjątkiem opłaty pobranej w trakcie okresu sprawozdawczego dotyczącej funduszu Quercus Multistrategy FIZ oraz Sequoia FIZ w wysokości 151 tys. zł, nie została ujęta w przychodach" - wskazano także w raporcie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

ISBnews)