Atal wprowadził do sprzedaży 159 lokali w ramach I etapu os. Nowa Grochowska



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 155 mieszkań oraz 4 lokali usługowych w ramach I etapu warszawskiego projektu Nowa Grochowska, podała spółka. Kompleks mieszkaniowy powstaje w dzielnicy Praga-Południe nieopodal ulicy Grochowskiej i Ostrobramskiej. Planowany termin oddania inwestycji Nowa Grochowska do użytkowania to III kwartał 2020.

"W pierwszym etapie osiedla Nowa Grochowska zostanie wybudowany budynek o kaskadowej architekturze - liczący od trzech do ośmiu pięter. Powstanie w nim łącznie 155 mieszkań o powierzchniach od 37,72 do 130,74 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych rozkładach - dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe [...]. Na parterze budynku zaplanowano przestrzeń na 4 lokale, w których powstaną punkty handlowe i usługowe" - czytamy w komunikacie.

Ceny za m2 zaczynają się od 7 825 zł brutto.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)